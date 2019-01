Vermisster Mann per Handy geortet

Jürgen Liebezeit

Glienicke/Germendorf (MOZ) Dank moderner Technik hat die Oranienburger Polizei am Dienstag einen vermissten Mann finden können.

Der 77-Jährige aus Glienicke, der unter Demenz leidet und Medikamente benötigt, wurde am Nachmittag gegen 17.30 Uhr von seiner Ehefrau vermisst, nachdem er von einer mittäglichen Autofahrt nicht zurückgekommen war. Sie hatte Angst, dass ihr Mann die Orientierung verloren haben könnte. Daraufhin veranlasste die Polizei eine Ortung des Handys des 77-Jährigen. Und die war erfolgreich. Der Glienicker konnte laut Polizei gegen 19.30 Uhr in seinem Auto sitzend auf dem Parkplatz des Germendorfer Baumarktes „wohlbehalten, nur etwas verwirrt wirkend“, gefunden werden. Passanten hatten sich bereits um ihn gekümmert. Die Polizei verständigte die Ehefrau, die ihren Ehemann in der Oranienburger Polizeiwache abholte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde informiert.