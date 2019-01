GZ

Vogelsang (MOZ) Ein gelbe Plastiktüte, aus der Blut lief, hat eine Reisende am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf dem Bahnhof in Vogelsang entdeckt.Da ihr das komisch vorkam und sie sich Sorgen machte, rief sie die Polizei an.

Die Beamten konnten aber schnell Entwarnung geben. Offenbar hatte jemand knapp zwei Kilo Fleisch, das aus einem Oranienburger Geschäft stammte, auf dem Vogelsanger Bahnhof entsorgt. Eine Strafanzeige wurde deshalb aber nicht aufgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.