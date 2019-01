Redaktion

Brandenburg (MOZ) Bereits zum 14. Mal hat der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz e.V. Potsdam landesweit die Ökofilmtour organisiert. Den Auftakt bildet in diesem Jahr die Dokumentation „Plastik überall – die Geschichte vom Müll“ von Albert Knechtel und Nanja Teuscher: Plastik entwickelte sich vom vielfältig einsetzbaren, preisgünstigen Material zu einer globalen Herausforderung. Riesige Müllstrudel in den Weltmeeren, Plastikabfälle in der Natur und Mikropartikel in der Nahrungskette zeigen die Problematik.

Der neunzigminütige Wettbewerbsbeitrag wird am Donnerstag, 24. Januar, um 18 Uhr in der Umweltpyramide des Naturschutzzentrum Krugpark gezeigt. Anschließend besteht die Gelegenheit zur Diskussion mit Experten der Stadtverwaltung und des Entsorgungsbetriebes MEBRA GmbH.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Foto: Ökofilm