Sing den Theo! - Song-Contest im Fontane-Jahr

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Mehr als 200 Musiker, Literaten sowie auch Ensembles füllten die Programme der Havelländischen Musikfestspiele in den zurückliegenden 18 Spielzeiten mit Leckerbissen fürs Publikum. In ihrer 19. Saison kommen die Festspiele mit Neuerungen auf die Havelländer Musikschaffenden und ihr Publikum zu. Geschäftsführerin Madleen Fox sprach mit BRAWO-Redakteurin Manuela Bohm über zwei Akzente zu Ehren Theodor Fontanes und die Höhepunkte dieses Veranstaltungsjahrs.

2019 steht Theodor Fontane im Fokus zahlreicher Veranstalter. Wie gehen Sie mit dem 200. Geburtstag des Dichters um?

Wir holen ihn ins Programm. Eine eigene Reihe widmet sich dem Thema „Fontane und die Musik“. Dabei spüren wir den musikalischen Aspekten in Leben und Werk Fontanes nach. Die Figur der Effi Briest spielt Musik aus der Walküre, und Instetten wird von Fontane als ein Wagner-Schwärmer gezeichnet. Werke von Komponisten, die zu Zeiten Fontanes bekannt und beliebt waren, thematisiert der Romancier in vielen weiteren seiner Texte. Stechlin schwärmt für Chopin, und Jenny Treibel gab beispielsweise mit Adolar Krola Musik von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten.

Wie gestalten Sie die Veranstaltungen der Reihe aus?

Ihren Auftakt findet die Reihe am 17. März auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz. Ein Moderator, in diesem Fall Dr. Guido Böhm, befasst sich mit den Textpassagen der Werke, in denen Fontane musikalische Komponenten einfließen lässt. Zudem werden die Kompositionen selbst erklingen. Wolfgang Bensmann bringt sie in Begleitung eines Streichquartetts auf seinem Fagott zu Gehör. Um Vertonungen von Texten Fontanes und des Romantikers Josef von Eichendorff geht es bei der zweiten Veranstaltung der Reihe. „Irrungen und Wirrungen“ ist sie benannt und wird auf Schloss Ribbeck am 7. April stattfinden. Lieder werden präsentiert, die sich mit biografischen Schilderungen und Anekdoten beider Dichter abwechseln, die sich zu Lebzeiten einmal in Berlin trafen. Wir wollen uns dem märkischen Dichter aber auch noch in einer weiteren Weise nähern.

Aber dennoch musikalisch, meinen Sie?

Ja. Nicht nur bereits bestehende Vertonungen oder die Bezüge in Fontanes Werken zur Musik wollen wir darstellen. Vielmehr rufen wir junge Musiker auf, sich mit dem Dichter und seinem Werk auseinanderzusetzten. „Sing den Theo“ heißt die Veranstaltung. Es wird ein Songcontest sein, bei dem Nachwuchsmusiker Texte von Fontane vertont wiedergeben. Dabei kann ein Gedicht unterlegt oder das Thema eines Romans in einem selbstverfassten Song zusammengefasst werden. Der Stil ist egal. Die Musiker sollen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können sich Fontane klassisch widmen oder im HipHop oder im Stil eines Singer-Songwriters. Die Ausschreibungen dafür laufen bereits. Am 2. Juni werden die Musiker beim Finale des Song-Contests im Schloss Ribbeck ihre Werke präsentieren. Die Resonanz dafür ist bereits gut. Die Leute sind begeistert von der Idee. Bis zum 31. März sollten die Musiker uns ihre Beiträge zukommen lassen. Informationen finden sie dazu auf der Internetseite der Havelländischen Musikfestspiele.

Das klingt sicher nicht nur für Musikfans interessant, sondern auch für Freunde der Literatur. Auf was, das in der bevorstehenden Saison geboten wird, freuen Sie sich außerdem?

Besonderheiten sind immer die Open-Air-Veranstaltungen. Das Gartenkonzert im Kleßener Schlossgarten beispielsweise. Im vergangenen Jahr haben wir das Gartenkonzert erstmals mit dem Gartentag verbunden. Auch in diesem Jahr können sich die Gäste des Gartentags wieder auf ein Gartenkonzert in Kleßen freuen. Das Rossini-Quartett wird im Mai dazu erwartet. Besonders freue ich mich auf das Konzert bei den Jerichower Sommermusiken, bei denen die Havelländischen Musikfestspiele 2019 erstmals dabei sein werden. Im August wird unser Konzert im Kloster Jerichow stattfinden.

Den Start der Spielzeit 2019 gestalten sie mit einem Konzert der Reihe „Die Kunst des Klavierspielens“. Sie heben damit ein Instrument in den Fokus. Warum?

Wir starten am 16. Februar mit unserem Spielplan. In Kleßen spielt der Pianist Andrea Turini Werke von Mozart, Bach und Chopin. Das Besondere dabei ist das Instrument des Hauses. Den alten Bechstein haben die Schlosseigner restaurieren lassen. Damit einher geht ihr Wunsch, dass er auch kunstvoll bespielt wird. So finden die Havelländischen Musikfestspiele Flügel nicht nur in Kleßen, sondern auch in Reckhahn und im Schloss Nennhausen für Konzerte der Reihe.