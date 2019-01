Kroemer startet im September

dpa

Berlin (dpa) Er wird der neue Chef an Europas größter Universitätsklinik und bei einem der größten Arbeitgeber Berlins: An der Charité steht der Pharmazeut und Pharmakologe Heyo Kroemer (58) als künftiger Vorstandschef in den Startlöchern. Der gebürtige Ostfriese, der zum 1. September von der Uni Göttingen nach Berlin wechselt, hat am Mittwoch seinen Dienstvertrag unterzeichnet.

Als eine der zentralen Herausforderungen nannte Kroemer bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Hauptstadt den kommenden demografischen Wandel, der Krankenhäuser gleich doppelt betreffe: Vorhersehbar seien ein „massiver“ Fachkräftemangel sowie steigende Patientenzahlen - bisher werden an der Charité jährlich mehr als 148 000 Fälle stationär und mehr als 700 000 Fälle ambulant behandelt, bei konzernweit rund 17 500 Mitarbeitern.

„Ich glaube, ohne eine konsequente Digitalisierung werden wir die Herausforderung des demografischen Wandels in der Universitätsmedizin nicht meistern können“, betonte Kroemer, der unter anderem als Experte für digitale Möglichkeiten in der Medizin gilt. Bis zum Wechsel hat weiter Karl Max Einhäupl (Jahrgang 1947) die Fäden in der Hand, der die Position seit 2008 innehat.