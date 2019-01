Autodieb fährt gegen einen Zaun und flüchtet

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Glück im Unglück hatte eine Frau aus Oranienburg am Dienstag, als sie ihr Auto am Nachmittag an der Niemöllerstraße für eine kurze Zeit abstellte, um etwas zu holen. Der Wagen stand mit laufendem Motor vor einer Einfahrt. Als Die Frau im Haus war, sah sie durchs Fenster, wie der Audi plötzlich losfuhr und nach wenigen Me-tern mit einem Zaun kollidierte. Ein Mann in dunkler Jacke stieg aus und flüchtete. Er konnte nicht mehr festgestellt werden. An Wagen und Zaun entstand insgesamt etwa 3500 Euro Sachschaden.