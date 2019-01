Charité stellt sich neu auf - Kroemer setzt auf Digitalisierung

bb

Berlin Berlin (dpa/bb) - Er wird der neue Chef an Europas größter Universitätsklinik und bei einem der größten Arbeitgeber Berlins: An der Charité steht der Pharmazeut und Pharmakologe Heyo Kroemer (58) als künftiger Vorstandschef in den Startlöchern. Der gebürtige Ostfriese, der zum 1. September von der Uni Göttingen nach Berlin wechselt, hat am Mittwoch seinen Dienstvertrag und die Vereinbarung über die Berufung als Professor unterzeichnet.

Als eine der zentralen Herausforderungen nannte Kroemer bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Hauptstadt den kommenden demografischen Wandel, der Krankenhäuser gleich doppelt betreffe: Vorhersehbar seien ein „massiver“ Fachkräftemangel sowie steigende Patientenzahlen in einigen Jahren. Bisher werden an der Charité jährlich mehr als 148 000 Fälle stationär und mehr als 700 000 Fälle ambulant behandelt, bei konzernweit rund 17 500 Mitarbeitern.

„Ich glaube, ohne eine konsequente Digitalisierung werden wir die Herausforderung des demografischen Wandels in der Universitätsmedizin nicht meistern können“, betonte Kroemer, der unter anderem als Experte für digitale Möglichkeiten in der Medizin gilt. Digitalisierung solle nicht eingesetzt werden, um die Zahl der Arbeitskräfte zu reduzieren, betonte Kroemer. Vielmehr solle es ihnen ermöglicht werden, sich auf Tätigkeiten zu konzentrieren, die „unmittelbar zwischen Menschen stattfinden müssen“.

Bei der Krankenversorgung gelte es, Forschungsergebnisse möglichst schnell ans Krankenbett zu bringen. „Wenn an diesem Ort eine solche Institution wie die Charité ist, dann sollen die Berliner Bürger im Krankheitsfall einen expliziten Vorteil davon haben.“

Kroemer selbst hat in seiner Laufbahn zum Beispiel zu Wirkungen und Wechselwirkungen von Arzneimitteln bei Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen geforscht. Professor war er unter anderem in Greifswald und Bonn, seit 2012 ist er Vorstandssprecher in Göttingen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Es gehe um eine neue Phase der Entwicklung der Charité, betonte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Der Anspruch sei, auch über Deutschland hinaus eine führende Rolle als Gesundheitsstadt einzunehmen. Zu den großen Zukunftsaufgaben zählten etwa der Aufbau des Universitären Herzzentrums und der Ausbau der Kooperationen.

Bis zum Wechsel hat weiter der Neurologe Karl Max Einhäupl (Jahrgang 1947) die Fäden in der Hand, der die Position des Vorstandschef seit 2008 innehat. Einhäupl sagte, er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In Zukunft wolle er sich für „neue Dinge“ interessieren. Nun habe er aber erst einmal noch acht Monate „harte Arbeit“ vor sich.

