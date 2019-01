Zwei Radfahrer stoßen zusammen - Lebensgefahr

Judith Melzer-Voigt

Gildenhall (MOZ) Ein 39-Jähriger ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Gildenhall lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Hermsdorfer Weg in der Nähe der Schule unterwegs. In einer Kurve stieß er mit dem Fahrrad eines 24-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 39-Jährigen besteht Lebensgefahr. Die Polizei stellte vor Ort die Fahrräder sicher. Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach handelte es sich um normale Räder, nicht um E-Bikes. Zur Schadenshöhe gibt es bisher noch keine Angaben.