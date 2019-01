Zahl neuer Asylbewerber in Brandenburg geht weiter zurück

dpa

Potsdam (dpa) Nach Brandenburg sind im vergangenen Jahr weniger Asylbewerber gekommen.

Bis Ende November 2018 wurden rund 4600 Flüchtlinge und Asylsuchende in der Zentralen Ausländerbehörde neu registriert, etwa 800 weniger als im gesamten Jahr zuvor, wie das Innenministerium auf eine Anfrage der AfD im Landtag mitteilte. Obwohl die Zahlen für Dezember noch fehlen, wird das Niveau von 2017 nach Angaben aus dem Ministerium nicht erreicht. Mit etwa 650 Asylsuchenden war Syrien das stärkste Herkunftsland. An zweiter Stelle rangierte Russland mit knapp 400 Menschen. Zu den wenigen Ländern, aus denen mehr Menschen als zuvor Schutz in Brandenburg suchten, gehört die Türkei.