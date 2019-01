Jugendklub lädt zu neuer Medien-AG ein

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Ein neues Projekt startet der Fürstenberger Jugendklub Treff ’92 in wenigen Tagen: Die Medien-AG. Jungen Leuten soll sie helfen, wie man sinnvoll mit den neuen Medien umgehen kann. „Surfen mit Tiefgang“, könnte also das Motto lauten.

Klubchefin Ina Kuhlmann erklärt auf Nachfrage, eine erste Zusammenkunft im Rahmen des neuen Projektes soll es voraussichtlich Ende des Monates geben. Eigentlich wollte man damit schon längst „in die Pötte gekommen sein“. Aber die Fördermittel, die das Projekt erst ermöglichen, waren tatsächlich erst Ende vergangenen Jahres eingetrudelt. Mit anderen Worten, alles verschiebt sich ein wenig.

„Die finanziellen Mittel für die Medien AG haben wir von der ,Ich kann was-Initiative’ der Deutschen Telekomstiftung zugesagt bekommen“, fügt sie hinzu. Grundsatz in der Medien-AG solle sein, „nicht nur konsumieren, sondern produzieren“. Wobei Ina Kuhlmann betont, dass man gemeinsam erkunden wolle, was alles mit einem Computer oder Tablet möglich ist. In diesem Falle mit mehreren i-Pads und einem Macbook. Denn diese Ausstattung habe man zugesagt bekommen. Außerdem: „Wir wollen mit den Kindern und Jugendlichen auf Fotosafari gehen, kleine Comics erstellen und Trickfilme drehen“, erläutert die Leiterin des Klubs.

Klare Sache: Hauptpersonen und Macher werden die jungen Leute sein, wobei die Klubverantwortlichen, neben Ina Kuhlmann ist das Mike Gutschmidt, die entsprechende Hard- und Software zur Verfügung stellen und den Schülern Tipps geben. Kuhlmann räumt ein, die Anzahl der Plätze sei begrenzt, aber ein Wechsel und Neueinstieg sei jederzeit möglich. Inzwischen werden Flyer für die Drei-Seen-Grundschule vorbereitet.