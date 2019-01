Sorge um ungeordneten Ausstieg wächst auch in Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Politik und Wirtschaft in Brandenburg blicken mit Sorge auf mögliche Brexit-Folgen. Die Entwicklung in Großbritannien zeigt nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu welchem Chaos populistische Debatten führen können. „Das sollte allen eine Lehre sein“, sagte Woidke am Mittwoch.

Jetzt müsse auf britischer und europäischer Ebene alles dafür getan werden, dass es nicht zu einem ungeregelten Brexit komme. Das britische Parlament hatte am Dienstagabend das Brexit-Abkommen abgelehnt.

Für die Unternehmen würde ein ungeregelter Austritt der Briten aus der EU eine echte Bedrohung darstellen, betonte Burkhardt Greiff, Präsident des Unternehmerverbandes Brandenburg- Berlin, in einer Mitteilung. Kritisch werden mögliche Kostensteigerungen gesehen. Zudem werden für Unternehmen, die nach Großbritannien exportieren, weitere bürokratische Hindernisse befürchtet, wie Zoll und Warteschlangen an den Grenzen.

„Ungeordneter Brexit ist für uns alle schlecht“, warnte Europaminister Stefan Ludwig (Linke) in einer Mitteilung. Auch wegen der gravierenden wirtschaftlichen Folgen für alle Beteiligten müsse alles getan werden, um diesen zu vermeiden.

Mit dem Ausstieg Großbritanniens werde sich viel ändern, warnte auch Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Direkt betroffene Firmen seien verunsichert. Die Unternehmen müssten prüfen, inwieweit sie mit britischen Firmen in Verbindung stünden oder sogar von ihnen abhängig seien.

„Die langfristigen ökonomischen Auswirkungen eines Austritts sind zurzeit nur schwer abschätzbar“, sagte Andrea Beyerlein, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Sie hingen maßgeblich von der Ausgestaltung der zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ab.

Britische Unternehmen gehören zu den wichtigsten Handelspartnern in Brandenburg. Rund 300 Betriebe - insbesondere mittelständische Firmen - treiben Handel mit Großbritannien. 30 britische Formen sind in Brandenburg aktiv. 2017 exportierten märkische Firmen Waren im Wert von 450 Millionen Euro - Platz 8 der Exportliste. Im Gegenzug kamen Waren im Wert von 967 Millionen Euro nach Brandenburg.