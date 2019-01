„Für die natürliche und sichere Geburt“

Michael Dietrich

Schwedt Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Asklepios Klinikums steht seit Januar unter neuer Führung. Dariusz Jedrzejczak ist seit 1. Januar neuer Chefartzt der Klinik, Geschäftsführer Ulrich Gnauck stellte den neuen Arzt in dieser Woche der Öffentlichkeit vor.

Der neue Chefarzt ist in Schlesien geboren, Deutscher, 59 Jahre alt und spricht polnisch und deutsch. Nach seinem Studium in Katowice arbeitete er zunächst in polnischen Krankenhäusern, kam 2005 als Facharzt nach Wolgast und arbeitete später im Universitätskrankenhaus in Greifwald und zuletzt als leitender Oberarzt in der Ameos-Klinik in Anklam.

Dariusz Jedrzejczak gilt als Spezialist der Geburtshilfe und für die Behandlung von Erkrankungen der Beckenbodenmuskulatur sowie Behandlung von Inkontinenz bei Frauen. „Die Klinik in Schwedt ist für eine moderne Geburtshilfe sehr gut ausgestattet, bis hin zur Wanne für die Unterwassergeburt, auch wenn das heute nicht mehr in Mode scheint und nur noch von wenigen Schwangeren genutzt wird, Ich bin ein Anhänger der natürlichen Geburt, bei der die Medizin so wenig wir möglich und nur so viel wie nötig eingreift. Das heißt nicht, dass wir nichts tun. Wir wollen eine sichere Geburt, die sichern wir rund um die Uhr ab. Alle Fachärtze, Hebammen und Anästesieärzte absolvieren zudem regelmäßig ein Sicherheitsprogramm zur sicheren Geburt. Nur wenn Handgriffe und Techniken für glücklicherweise sehr seltene Zwischenfälle trainiert werden, kann im entscheidenden Moment richtig geholfen werden“, erklärt der Chefarzt.

Vor 20 Jahren erhielt Dariusz Jedrzejczak zusammen mit seinen Kollegen vom Wojewotschafts-Spezialkrankenhaus Nr. 1 in Tychy die polnische Auszeichnung „Beste Geburtsqualität“ und den Preis „Goldener Storch“.

Die Schwedter Klinik hat derzeit steigende Geburtenzahlen. 2018 wurden wieder 385 Kinder geboren, gut 60 mehr als 2017. Dariusz Jedrzejczak ist Chef von sieben Ärzten, fünf Hebammen und 15 Krankenschwestern. Die Klinik behandelt alle Erkrankungen der Frau. Als Zentrum für minimal-invasive Chirurgie führt das Klinikum viele Operationen, bei denen das möglich ist, durch wenige Millimeter große Öffnungen in der Bauchdecke durch, sodass die Patientinnen schon nach wenigen Tagen die Klinik verlassen können, auch bei bestimmte Krebsoperationen. Bei der Behandlung von Beckenbodensenkungen und Inkontinenz arbeitet die Klinik mit Fachärzten anderer Disziplinen zusammen.

Der neue Chefarzt übernimmt den Posten von Dr. Nenad Dragoljic aus Bosnien, der nur knapp zwei Jahre in Schwedt blieb. Dariusz Jedrzejczak ist verheiratet und zieht mit seiner Frau nach Schwedt.