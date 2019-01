Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein Auto auf dem Parkplatz des Landesbehördenzentrums in der Tramper Chaussee in Flammen aufgegangen.

Menschen wurden nicht verletzt, weitere Fahrzeuge nicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.