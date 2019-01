Werbig feiert 775. Geburtstag

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Nach der 250-Jahrfeier 2017 in Neulangsow steht in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum in einem der Seelower Ortsteile an. Werbig feiert sein 775-jähriges Bestehen. Das „Mutterdorf“ ist damit deutlich älter als Neulangsow, das einst als Spinnerdorf gegründet worden war. Der Krugbergverein Werbig mit seinem Vorsitzenden Karsten Kaethner hat es übernommen, das Fest vorzubereiten.

„Wir können allerdings nicht so ein großes Event wie die Neulangsower ausrichten“, erklärt Carla Czerny vom Verein. „Dazu fehlt uns allein schon der Platz.“ Der Verein hat das Anger-Areal am Spielplatz übernommen, pflegt es und lädt dort regelmäßig die Bewohner zu Freiluftveranstaltungen ein.

Das Jubiläum wird am 15. Juni mit einem Fest auf dem Anger begangen. „Unser Verein sammelt dafür bereits seit Monaten Spenden“, erklärt Carla Czerny. Und dankt allen, die schon jetzt ihre Unterstützung zugesagt haben. Auch jenen, die mit selbstgebackenen Kuchen die große Kaffeetafel an diesem Tag unterstützen. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder hat die Schirmherrschaft übernommen.

An diesem Tag werden auch die schönsten Werbiger Grundstücke prämiert. Im März verteilt der Verein an alle Haushalte Flyer mit einem entsprechenden Aufruf. Eine unabhängige Jury, in der keine Vereinsmitglieder mitwirken werden, soll die schönsten Grundstücke auswählen. Im Entstehen ist ein Film über Werbig, den Mario Nieswandt von Seelow TV dreht. Stadtchronist Michael Schimmel stellt zum Fest die neue Werbiger Chronik vor. Es wird zudem ein buntes Unterhaltungsprogramm, u.a. mit den Golzower Ulknudeln, der Tanzgruppe aus Wriezen und den Oderdammis geben.

Bereits für den 11. Mai organisiert der Verein eine Baumpflanzaktion auf dem Krugberg als Auftakt zum Jubiläum. Eingeladen ist Ministerpräsident Dietmar Woidke. Deutsche und weißrussische Jugendliche absolvieren zu dieser Zeit im Schloss Trebnitz eine Friedenswald-Begegnung, werden ebenfalls dabei sein. Die Aktion findet von 11 bis 14 Uhr statt.