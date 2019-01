Mit humorvollem Reiseführer ins Fontanejahr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) An den Ostertagen des Jahres 1881 brach er mit der Eisenbahn von Berlin nach Fürstenwalde auf, übernachtete dort bei seinem Schwager und begab sich am nächsten Tag per Kutsche über Rauen an den Scharmützelsee. Was der Dichter Theodor Fontane dabei erlebte, schildert Wolf D. Hartmann in seinem Büchlein „Fontanes Wanderungen ins Nichts“.

Allerdings, das stellte der Bad Saarower gleich zu Beginn seiner Lesung gemeinsam mit Illustratorin Gertrud Zucker in der Dachetage der Kulturfabrik klar, handele es sich bei diesem Beitrag zum Fontanejahr keinesfalls um einen klassischen Reiseführer. „Als ich damit begann, arbeitete ich gerade an einem Buch über Chinas neue Seidenstraße“, erklärte der Autor seinen gut

70 Zuhörern. Hartmann lässt daher eine Horde Chinesen den Scharmützelsee als touristisches Ziel entdecken, verknüpft das Ganze mit der Politik und nimmt Bezug zu Fontanes literarischem Werk. So wundern sich die Chinesen über die Bezeichnung „Märkisches Meer“ – anders als beim Chinesischen Meer handelt es sich nur um einen See. Fontane, sagte Hartmann, der im Potsdamer Fontane-Archiv recherchierte, habe nie vom „Märkischen Meer“ geschrieben. „Es handelt sich wohl um einen Marketing-Gag.“