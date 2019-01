Beamte kontrollieren Halt am Stoppschild

Ganz vorschriftsmäßig: Am Stoppschild und an der Haltelinie müssen alle Räder stehen. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Erst wenn alle Räder stehen, hat sich der Kraftfahrer am Stoppschild korrekt verhalten: Polizisten von der Strausberger Wache haben das am Mittwoch an der Einmündung der August-Bebel-Straße in die Ethel-und-Julius-Rosenberg-Straße kontrolliert.

Binnen einer Stunde verhängten sie gegen elf Autofahrer, die nicht vorschriftsmäßig gebremst hatten, Verwarngelder von zehn Euro. Die meisten reagierten einsichtig, wie die Beamten berichteten. Die Ecke ist nicht ganz ungefährlich. Autos, die aus der Ortsmitte die Rosenberg-Straße befahren, passieren kurz vor der Einmündung noch eine von der August-Bebel-Straße aus schwer einsehbare Kurve.

Für die Polizisten war der Einsatz in Woltersdorf nicht er erste Einsatz des Tages: Am Morgen haben sie vor einer Neuenhagener Schule das Tempo kontrolliert.