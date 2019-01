JSV-Schüler starten mit Unentschieden

Rainer Thümmel

Schwedt Im Landesliga-Jahres-Auftaktspiel der JSV-Schülermannschaft gab es eine Neuauflage des letzten Spieles der Tischtennis-Hinserie. Im Dezember erkämpften die Schwedter beim Hohen Neuendorfer SV III ein Unentschieden. Entsprechende Spannung war also zu erwarten. Die Oderstädter hatten sich gut auf dieses Match vorbereitet und traten erstmals in der Formation der Zukunft an, denn in dieser Aufstellung können sie noch zwei weitere Jahre im Schülerbereich um Punkte kämpfen. Eine hervorragende Perspektive.

Im Doppel mussten Mahmoud El-Khatib und Arne Seelig mit vollem Einsatz und taktischer Glanzleistung aufwarten, um ihre Gegner Felix Grewe und Vico Elsasser mit 3:1 zu besiegen.

Rio Sternkiker und Moritz Webert hätten gegen Karl Fraedrich und Joshua Radtke im ersten Satz fast eine Überraschung erreicht, mussten sich aber schließlich doch noch mit 9:11 geschlagen geben. In der Folge dominierten ihre Gegner dann deutlich.

In den ersten beiden Einzel-Runden spielten die Schwedter Leistungsträger El-Khatib und Seelig konzentriert und druckvoll und konnten folgerichtig ihre Spiele siegreich beenden. Sternkiker zeigte trotz vieler brenzliger Situationen hervorragenden Kampfgeist, musste sich aber im Spiel gegen Joshua Radtke etwas unglücklich im fünften Satz mit 11:13 geschlagen geben. Webert zeigte bei seinem ersten Einsatz im Team eine durchaus lobenswerte Leistung, konnte aber in den beiden ersten Spielen noch keinen Satz für sich entscheiden.

Beim 5:5-Zwischenstand ging es in die nächste Runde – El-Khatib und Seelig gegen das untere Paarkreuz der Gäste. Sie merkten aber schnell, dass es bei der Ausgeglichenheit des Gäste-Teams keine leichte Aufgabe wird. Ihre Spielerfahrung half ihnen schließlich, ihre Spiele mit 3:1 Sätzen für sich zu entscheiden.

Webert steigerte sich gegen das obere Paarkreuz und gewann immer mehr an Spielsicherheit. Beide Gegner zwang er in den fünften Satz. Von einer Überraschung war er mehrfach nur knapp entfernt. Auch Sternkiker musste sich gegen Felix Grewe nur knapp (10:12, 10:12, 9:11) geschlagen geben. So musste Seelig beim Stand von 8:9 den Punkt zum Unentschieden für sein Team holen. Keine leichte Aufgabe, aber er verkraftete diese Belastung hervorragend und stellte mit einem 3:0 Sieg das 9:9-Endresultat sicher.

Insgesamt war erneut eine erfreuliche Leistung der JSV-Eleven zu erkennen, wobei am Ende der Eindruck entstand, dass sich die Leistungsschere zwischen oberem und unterem Paarkreuz langsam schließt.