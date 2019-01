Gelungene Generalprobe

Julian Stegmann

Schönow Spannung bis zum Schluss war beim Glaserei-Philipp-Cup der Fußball-E-Junioren von Rot-Weiß Schönow geboten. Die Kicker vomFSV Bernau krönten ihren überzeugenden Hallen-Auftritt mit dem Titel. Eine tolle Aufholjagd von Finalgegner FSV Basdorf blieb unbelohnt.

Acht Mannschaften waren beim Schönower Turnier dabei. Gastgeber Rot-Weiß Schönow trat dabei mit zwei Teams an. Außerdem gingen die E-Junioren von Einheit Zepernick, Grün-Weiß Ahrensfelde, vom SV Mühlenbeck, FSV Basdorf, FSV Bernau und dem SV Karow ins Rennen. Aufgeteilt wurden die Teams zunächst in zwei Gruppen, in denen jeder gegen jeden antrat.

In Gruppe A stachen besonders die Akteure von Rot-Weiß Schönow Rot heraus. In drei Spielen sammelten die Spieler der Hausherren sieben Punkte und wurden souverän vor Grün-Weiß Ahrensfelde (drei Punkte) Tabellenführer. Die Gruppe B hatte im Gegensatz dazu deutlich mehr Spektakel zu bieten. FSV Bernau, SV Karow und Rot-Weiß Schönow Schwarz hatten am Ende der Gruppenphase jeweils sechs Punkte gesammelt. Basdorf hingegen blieb mit 0 Punkten Letzter.

Doch die Messe war für die Mannschaft vom FSV noch lange nicht gelesen. Denn sie waren auch als Letzter für die Finalrunde qualifiziert und bekamen es direkt mit Rot-Weiß Schönow Rot zu tun. Die vermeintlich eindeutige Partie wurde für Schönow zu einem echten Härtetest, bei dem der FSV die Gastgeber tatsächlich mit 2:1 besiegen konnte. In den anderen Viertelfinalspielen setzten sich der FSV Bernau, Rot-Weiß Schönow Schwarz und SV Karow durch. So kam es im Halbfinale zu interessanten Partien. Im ersten Semifinale trafen die Bernauer auf die Mannschaft von Rot-Weiß Schönow Schwarz. Auch in diesem Spiel gaben sich die Hussitenstädter keine Blöße und zogen dank eines 2:0-Erfolgs in das Finale des Glaserei-Philipp-Cups ein. Im zweiten Halbfinale standen sich die Berliner vom SV Karow und das nach der Vorrunde schon fast abgeschriebene Team des FSV Basdorf gegenüber. Hitzige zwölf Minuten, in denen beide Teams alles gaben, am Ende jedoch wieder die Basdorfer gewannen und so überraschend ins Finale einzogen. Nachdem im Spiel um Platz drei Rot-Weiß Schönow Rot den SV Karow im Neunmeterschießen bezwang, kam es zum alles entscheidenden Endspiel.

Die Basdorfer versuchten defensiv kompakt zu stehen und in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Lange Bälle des Favoritenschrecks wurden allerdings meist von den Bernauern abgefangen. Die Junioren des FSV waren deutlich spielbestimmender und drängten auf den Führungstreffer. Immer wieder war ein Fuß oder der parierende Torhüter von Basdorf dazwischen. Bis kurz vor dem Ende blieb es eine Partie auf Augenhöhe, bis die Basdorfer einmal unaufmerksam waren und einen zu ungenauen Ball zum Torwart spielten. Der Bernauer Angreifer fing das Leder ab und schob zum 1:0 ein. Den Rückstand konnten die Basdorfer bis zum Ende nicht mehr wettmachen, sodass der FSV Bernau den Turniersieg feiern konnte.

FSV-Trainer Dominik Schöppenthau zeigte sich nach dem Finale zufrieden. „Wir konnten die guten Leistungen der letzten Wochen über das ganze Turnier hinweg bestätigen. Im Finale war es dann ein glücklicher Erfolg gegen Basdorf, aber trotzdem ein verdienter Turniersieg.“ Die 0:1-Niederlage in der Gruppenphase gegen Rot-Weiß Schönow Schwarz wurmte den Coach ein wenig, trotzdem habe sein Team von Anfang bis zum Ende „konzentriert geackert“. Nun wollen die Bernauer den Schwung mitnehmen, um bei den Hallenlandesmeisterschaften ähnlich stark aufzuspielen.