Zu seinem 17. Geburtstag FIDE-Meister

Julia Mätzkow

Eberswalde Einen richtigen Lauf hat der Eberswalder Schach-spieler Maximilian Mätzkow. Noch vor seinem 17. Geburtstag wurde er FIDE-Meister und erreichte Podest-Platzierungen bei den 12. Pankower Winteropen sowie beim DSAM-Turnier in Potsdam.

Im Sommer hatte Mätzkow verkündet: „Ich möchte bis zu meinem 17. Geburtstag im Januar FIDE-Meister sein.“ Ein schwieriger Weg, meinten sein Vater Christian und Trainer David Lobzhanidze. Nach dem zweiten Platz in der Vorrunde der deutschen Amateurmeisterschaft und dem sehr guten Abschneiden (3,5 Punkte von 4) in der Landesliga fehlten nur noch fünf ELO-Punkte. 2300 sind für die Verleihung des FIDE-Meisters (der lebenslange Titel unterhalb von Großmeister und Internationaler Meister) notwendig.

Die ersten vier Partien in Berlin gewann Mätzkow. Somit war der FIDE-Titel sicher – als jüngster Brandenburger und einziger Eberswalder überhaupt. Anschließend spielte er dreimal Remis, sogar gegen einen Internationalen Meister. In der letzten Partie gegen die Polin Emilia Dylag übersah er den Gewinnzug und so musste er nach 4,5 Stunden dem Remis zustimmen – sonst hätte er dieses internationale Turnier gewonnen.

Danach stand das DSAM-Qualifikationsturnier in Potsdam mit 483 Denksportlern an. Mätzkow spielte in der A-Gruppe, der Königsklasse, und maß sich mit 37 Spielern. Der Eberswalder begann stark mit einem Sieg gegen Bernd Wronn und ließ drei Remisen gegen Karsten Hansch, Jann-Christian Triaks und Christian Wolf folgen. Das fünfte und letzte Spiel musste Mätzkow gewinnen, wollte er auf das Podest. Und das gelang gegen den Internationalen Meister Ralf Schöne. So machte sich Maximilian Mätzkow mit Platz 3 selbst das schönste Geschenk zu seinem 17. Geburtstag. (jmä)