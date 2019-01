Guter Test des FSV Union gegen BAK endet 2:2

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Rund 50 Minuten sind die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde in ihrem vierten Testspiel in Vorbereitung des restlichen Rückrundenprogramms in der Regionalliga Nordost ohne Gegentor geblieben. Am Ende gab es am Mittwochnachmittag im Friesenstadion gegen den Liga-Rivalen Berliner AK ein 2:2.

Damit konnte sich Trainer André Meyer anfreunden: „In der ersten Halbzeit haben wir mutig nach vorn gespielt, allerdings aus den Chancen gegen einen starken Gegner nichts Zählbares machen können. Positiv war, dass wir gut verteidigt und kaum etwas zugelassen haben und die Null stand.“ Im zweiten Abschnitt hätten auf Grund des intensiven Trainings vor der Partie und in den Tagen zuvor die Kräfte bei den Akteuren nachgelassen. Überhaupt war die Spielerdecke im Vergleich zu den vorherigen Tests, in denen meist verschiedene Mannschaften je Halbzeit spielten, diesmal ziemlich dünn. Nur drei Einwechsler gab es nach einer Stunde.

Zwei davon waren am Ausgleich beteiligt. Yasar Cinar gab von der linken Seite die Vorlage, die Jason Rupp aus Nahdistanz verwandelte (76.). Konstantin Möllering (51.) hatte den BAK in Führung gebracht, genauso wie Muhittin Bastürk (86.). Den 2:2-Endstand besorgte Bujar Sejdija in der Schlussminute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 25 Metern Torentfernung.

Nach der Partie wurde die erste Neuverpflichtung des Jahres beim FSV Union bekannt:Der Finne Kimmo Hovi wechselt vom Tabellenführer Chemnitzer FC an die Spree. Der 24-Jährige soll die Offensive stärken.

Heute steht für die Fürsten-walder etwas Abwechslung auf dem Programm: Am Abend bolzen die Fußballer Kraft undAusdauer bei der Box Union Strausberg unter Anleitung von dessen Trainern.