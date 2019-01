Platz 2 in der 2. Bundesliga

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Die Luftpistolen-Schützen der Schützengilde Frankfurt haben die 2. Bundesliga Ost auf dem zweiten Platz hinter der Schützengesellschaft Wechmar aus Thüringen abgeschlossen. Ende des Monats geht es in Hannover um den Aufstieg.

Am vierten und letzten Wettkampftag setzten sich die Frankfurter auf heimischer Anlage gegen die Schützengilde zu Potsdam mit 3:2 Mannschaftspunkten durch und gewannen alle Duelle gegen den bis dahin zweitplatzierten PSV Olympia Berlin II. Die Hauptstädter mussten so in der Gesamtwertung auch noch der PSSG Dresden den Vortritt lassen.

Gegen die Pistolen-Schützen aus der Landeshauptstadt war es ein ungemein enger Wettkampf. Stefanie Thurmann, an Position 1 gesetzt, verlor ihrDuell gegen den besten Potsdamer Wolfgang Geppert genau wie Laura Fischinger (Nummer 3) gegen Robert Böhm – Letztere allerdings äußerst knapp mit nur mit einem Ring weniger. Michelle Skeries (2) und Daniel Giebler (4) setzten sich in ihren Zweikämpfen durch, was als Letzte der jeweils fünf Schützen je Team auch Lisa Grünwald gelang. Am Ende hatten die Gastgeber 1822:1783 Ringe aufzuweisen.

Gegen die 1. Bundesliga-Reserve des PSV Olympia aus Berlin dominierten alle fünf Oderstädter und gewannen mit 1855:1795. Skeries, Fischinger und Giebler waren in der Setzliste jeweils einen Platz nach oben gerückt, für Thurmann schoss Oliver Fahs (4). Vor allem die 18-jährige Laura Fischinger lief zur Höchstform auf. „Mit 381 von 400 Ringen gelang ihr eine persönliche Bestleistung“, freute sich Frankfurts Cheftrainer Benno Bölke. Damit ließ die Sportschülerin am Ende des Tages zugleich auch alle anderen Schützen der insgesamt acht Mannschaften hinter sich.

Die mittlerweile international erfahrene Michelle Skeries hatte sich im zweiten Wettkampf auf 377 Ringe gesteigert. „In der ersten Serie war zu merken, dass Michelle ihren letzten Wettkampf bei den Weltmeisterschaften im September in Süd-korea hatte. Seither hat sie sich auf ihre Ausbildung bei derBundeswehr konzentriert und den Lehrgang zum Unteroffizier erfolgreich abgeschlossen“, honoriert Bölke die berufliche Entwicklung der 22-Jährigen. Skeries besiegte im letztenBundesliga-Wettkampf übrigens Gernot Eder. Der mittlerweile53 Jahre alte zweimalige Olympiateilnehmer aus Lebus stand in seiner aktiven Zeit beim ASK Vorwärts bzw. bei der Schützengilde Frankfurt (1985 bis 1991) und auch später mehrfach bei Weltcups auf dem Podest.

Die Bundesliga-Wettkämpfe im Winter sieht der FrankfurterVerein gerade für seine Kader-athleten wie Fischinger und Skeries als außerordentlich wichtig an. „Die brauchen sie, um vor Beginn der Saison wieder ins Wettkampfsystem hineinzukommen und ihre Trainings-stabilität zu beweisen.“ Für beide Schützinnen geht es Anfang Februar in eine der Ausscheidungsrunden um die EM-Teilnahme Mitte März in Kroatien. Da soll auch Schützengilde-MitgliedJosephine Eder, Tochter von Gernot Eder und für den PSV Olympia in der 1. Bundesliga aktiv, um eine EM-Fahrkarte kämpfen. „Unser Ziel ist es, dass es mindestens eine der Schützinnen schafft“, umreißt der Cheftrainer den Anspruch.

Derweil steht für die besten Mannschaften aller fünf Staffelnder 2. Bundesliga am 27. Januar noch ein weiterer Wettkampf an. In Hannover werden die Auf-steiger in die 1. Bundesliga ermittelt. Gemeldet haben neben den Frankfurtern und dem Ost-Staffelsieger aus Wechmar auch der SV Klein-Welzheim (Hessen)und der Brühler Schießclub (NRW) aus der Staffel West sowie der gastgebende SV Groß- und Kleinkaliber und der benachbarte der SV Uetze aus der Nordstaffel.