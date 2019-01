Dramatische Meisterschaft der A-Junioren

Benjamin Nickel

Frankfurt (MOZ) Die A-Junioren der Spielgemeinschaft Preußen Beeskow/SV Tauche haben die Futsal-Meisterschaft des Fußballkreises Ostbrandenburg gewonnen. Nach spannenden 21 Turnierspielen konnten sie Gastgeber FC Lokomotive Frankfurt und Borussia Fürstenwalde aber nur denkbar knapp auf die Plätze verweisen.

Die Fürstenwalder hatten es in der allerletzten Partie selbst in der Hand, den Titel zu holen, verpassten dies aber durch ein 1:2 gegen den FC Union Frankfurt. Für die Ausgeglichenheit des Siebener-Feldes spricht, dass keine Mannschaft mehr als drei Spiele gewinnen konnte, aber auch kein Team sieglos blieb.

Die SpG Beeskow/Tauche, in der Kreisliga-Vorrunde Süd nur auf dem sechsten und damit vorletzten Platz eingekommen, unterlag nach mäßigem Auftakt mit zwei Remis – 0:0 gegen Union Booßen, 1:1 gegen Lok Frankfurt – und einem knappen 1:0-Erfolg über den FC Rot-Weiß Neuenhagen der Borussia mit 0:1. Die SpG drehte in den letzten beiden Partien noch ordentlich auf. Jeweils 2:0 hieß es gegen den FC Union Frankfurt und das zu Beginn des Turniers favorisierte Team von Blau-Weiß Wriezen, immerhin Staffelsieger Nord in der Meisterschafts-Hinrunde der Kreisliga. Die Oderbrücher durften zuvor sogar ebenfalls noch leichte Sieghoffnungen hegen, rutschten am Ende aber sogar aus den Medaillenrängen.

Die Entscheidung fiel letztlich durch die Niederlage von Borussia Fürstenwalde gegen den FC Union aus Frankfurt, der dem Lokalrivalen Lok zudem noch zu Platz 2 verhalf. Umso größer war der Jubel beim etwas glücklichen Turniersieger. Übrigens hatte der SV Tauche bereits im Vorjahr den Titel gewonnen.

Der Dank des Beeskower Trainers Benjamin Nickel ging an die Gastgeber für die reibungslose Organisation sowie den Jugendausschuss des Fußballkreises, der die Meisterschaft mit Ruhe und Erfahrung leitete – und für üppige Ehrenpreise gesorgt hatte.