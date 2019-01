Tage des Donners im Mai

Gordon Wühler

Seelow (Edgar Nemschok) Auch im Jahr 2019 findet in Seelow wieder der Auftakt zur Autocross-Europameisterschaft statt. Am 11. und12. Mai werden auf der Rennstrecke „Am Sender“ die besten Autocrossfahrer Europas an den Start gehen.

Bereits jetzt ist der MC Seelow mit den Vorbereitungen für seinen Jahreshöhepunkt beschäftigt. Wieder haben der Verein und die Stadt Seelow die Elite Europas im Autocross zu Gast. Und dabei erinnert man sich in der Kreishauptstadt noch gern an das vergangene Jahr, als zum 46. Internationalen ADAC Autocross 109 Fahrer aus 15 Ländern ihre Nennungen beim Veranstalter abgaben. Das war ein neuer Anmelderekord zur Auftaktveranstaltung der Europameisterschaft 2018. Und auch die imposante Zuschauerkulisse von mehr als 7000 Motorsportfans zeigte deutlich, dass der Sport nichts an seiner Faszination verloren hat.

Die ersten Organisationssitzungen fanden bereits zum Ende des vergangenen Jahres statt. Die erforderliche Streckenabnahme erfolgte bereits im Oktober durch die FIA. Die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ist der internationale Dachverband des Motorsports. Die Streckenabnahme ist immer ein sehr strenges Prozedere. So mussten auch diesmal einige Veränderungen am Kurs vorgenommen werden, um den immer höher werdenden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Das Team des MC Seelow ist jedoch hoch motiviert, diese Aufgaben zu bewältigen und im Mai eine Top-Rennstrecke präsentieren zu können.

Nicht nur bei den Organisatoren hat die Saison praktisch schon begonnen. Auch bei den beiden Seelower Autocross-teams Altermann und Team 601 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Beide Fahrzeuge wurden nach der Saison zerlegt und auf den neusten technischen Stand gebracht. Auch hier müssen neue Sicherheitsstandards eingehalten werden. Besonders Veränderungen an Sitz und Benzintank werden für die neue Saison notwendig.

Beim Team Altermann beschäftigt man sich zusätzlich noch mit einer Leistungssteigerung des Motors. Der diesjährige serienmäßige Suzuki-Hayabusa-Motor soll für die neue Saison deutlich mehr Leistung bekommen. Henrik Altermann startet bei den Spezialcrossern in der 1600-Kubikzentimeter-Klasse.

Auch beim jetzt nun neunmaligen Europameister Bernd Stubbe laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier wird vor allem an der Verbesserung und Abstimmung des Alfa Racing Buggys gearbeitet. Ein weiteres Augenmerk wird beim Stubbe Racing Team auf die Entwicklung des ca. 500 PS starken Emming-Volvo-Motors gelegt. Bernd Stubbe startet in der Klasse der Super Buggy und wird auch in Seelow wieder eine große Fangemeinde hinter sich haben. Im vergangenen Jahr hatte er großes Pech. Beim ersten Qualifikationstrainingslauf wurde ihm eine Bodenkante zum Verhängnis. Ein Reifen wurde dabei regelrecht aufgeschlitzt. Im zweiten Lauf fuhr ihm einer der härtesten Konkurrenten auf den Tagessieg und den EM-Titel 2018, Janis Bock aus Lettland, ins Heck. „Nicht ganz fair“, schimpfte Stubbe damals. „Wir haben unser Fahrzeugkonzept geändert. Nach vielen Jahren mit reinem Heckmotor fahren wir jetzt mit Mittelmotorprinzip. Somit hat sich der Schwerpunkt des Fahrzeugs komplett geändert“, sagte Stubbe. Trotz des Ausfalls in Seelow konnte Stubbe die Saison doch noch erfolgreich abschließen und Europameister werden.

Auch Stubbes härtester Konkurrent auf den Titel, Vizeeuropameister Ervins Grencis aus Lettland, wird in der neuen Saison mit einem neuen Fahrzeug an den Start gehen. In der Familie Grencis wird es weiterhin Zuwachs geben. Der Europameister der Junior-Buggy-Klasse aus dem Jahr 2017, Justs Grencis, wird im Jahr 2019 ebenfalls bei den Super-Buggy an den Start gehen. Auch der Jüngste der Grencis-Familie wird nun in den Motorsport einsteigen. Andrejs Grencis wird sein Debüt in der Klasse der Junior Buggys geben.

„Der MC Seelow freut sich schon jetzt darauf, tausenden Autocrossfans mit den über 100 besten Fahrern der europäischen Autocrossszene eine Top Veranstaltung zu präsentieren“, heißt es seitens des Vereinsvorstands.