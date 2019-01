24 Bäume und viele Sträucher müssen für Grabenbau weichen

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Nach der Bauanlaufberatung beginnen in wenigen Tagen die Fällarbeiten entlang der neuen Grabentrasse vom Feuerweg bis zum Strom am Golzower Kleinbahndamm. Darüber informierte Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer am Dienstag. Insgesamt wurde das eine Millionen Euro teure Vorhaben in vier Baulose aufgeteilt. Das Freimachen des Baufeldes für die Trasse übernimmt die Frankfurter Firma IWT, die bereits mit der Firma Strabag den Grabenneubau im Gorgaster Unterdorf realisiert. Die Bäume und Sträucher, die im Trassenverlauf gefällt werden, wurden bereits gelb markiert. Die Anwohner der Gartenstraße dürften sich freuen, dass die vielstämmige Eiche an der Zufahrt Lange Gasse nicht komplett gefällt werden muss. Nur die Teile, die in den Trassenverlauf ragen, wurden gelb markiert. Etwa zwei Wochen dauern die Fällarbeiten, so Axel Kraetzer. Insgesamt müssen 24 größere Bäume gefällt werden. Für die Beseitigung der Kampfmittel und den eigentlichen Grabenbau ist die Firma Strabag zuständig. Der Bau hat einige sensible Abschnitte. Dazu gehört die etwa 109 Meter lange Verrohrung unter der Kreuzung des Kleinbahndammes mit der Genschmarer Straße.

Dort müssen viele Leitungen unterquert werden. Zudem ist darauf zu achten, dass die Feuerwehr, die durch eine Komplettsperrung der Kreuzung vom Dorf abgeschnitten wird, jederzeit die Zufahrt behält. Das Rohr wird einen Durchmesser von 600 Millimetern haben. Golzows Bürgermeister Frank Schütz ist optimistisch: „Wir haben für den Graben Heimstättensiedlung die Bahn unterquert, da werden wir das auch für die Genschmarer Straße schaffen.“ Verrohrt werden auch die Durchlässe unter dem Kleinbahndamm und unter der Langen Gasse. Vor der Langen Gasse ist ein Stau nötig, um bei einem Hochwasser der Alten Oder ein Rückfluten zu verhindern.

Für die Ausgleichsmaßnahmen ist wieder die Firma IWT zuständig. Die Gemeindevertreter haben beschlossen, mit dem Kreis eine Vereinbarung abzuschließen. Denn die zu pflanzenden Gehölze sollen an der zur Kreisstraße 6438 abgestuften ehemaligen Landesstraße (Genschmarer Straße) gepflanzt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden auch die Eidechsen frei gelassen, die sich in der Umzäunung zwischen Kleinbahndamm und Graben befinden. Dort wurden ihnen Behausungen geschaffen. Insgesamt neun Eidechsen wurden dort gezählt: sieben Zauneidechsen und zwei Waldeidechsen. Wenn der an dieser Stelle 1,20 Meter tiefe und an der Oberfläche 4,70 breite Graben fertig ist, werden die Zäune zurückgebaut.