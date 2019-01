Richtfest bei Docemus in Neu Zittau

Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Richtfest, zum Glück ohne Regen: Der Privatschulträger Docemus hat am Mittwoch den Baufortschritt an seinem neuen Lehrgebäude und der Sporthalle auf seinem Campus in Neu Zittau gefeiert. Spätestens im Sommer 2020 müsse das Objekt bezogen werden, sagte Geschäftsführer Jens Brügmann bei seiner kurzen Ansprache auf einer Hebebühne in der künftigen Turnhalle. Dort fuhr er, begleitet von Michael Stange, dem technischen Bereichsleiter der Baufirma Züblin und Polier Wolfram Müller, zu einem Tragebalken, wo das Trio nach altem Brauch Nägel im Holz versenkte. Rund zehn Millionen Euro investiert Docemus in den Neubau, ein Lehrgebäude mit drei Geschossen à 100 Quadratmeter Grundfläche, hinter dem rechtwinklig eine 600 Quadratmeter große Turnhalle angeordnet wird. Die steht dann zwischen Gemeinde-Turnhalle und Sportplatz.

Der Dreigeschosser wird über einen eingeschossigen Verbindungsbau an das bestehende zweigeschossige Unterrichtsgebäude mit der Aula angebunden, das 2015 fertiggestellt wurde. Das Erdgeschoss des jetzt entstehenden Gebäudes wird je eine Mensa für Schüler und Lehrer, außerdem einen Musik-, einen Werk- und weitere AG-Räume beherbergen. Im ersten Stock wird die gesamte Schulverwaltung in großzügigeren Verhältnissen als bisher untergebracht, außerdem Klassenräume. Das obere Stockwerk bleibt einer großen Bibliothek, Fachräumen für Chemie und Kunst sowie Klassenräumen vorbehalten. Einer ist jetzt schon besonders begehrt, berichtete Frank Kurbjuhn, der Leiter des Schulstandorts, bei einem Rundgang: Er bietet den schönsten Ausblick über den gesamten Campus. Zu den Highlights des Neubaus gehört ein Fitness-Studio, auf der Rückseite entsteht auch ein Lehrerparkplatz, der über eine neue Zufahrtsstraße entlang der Gebäudekante in Richtung Gosen von der Berliner Straße zu erreichen sein wird.

Auf dem Gelände betreibt Docemus drei Schulen: eine Oberschule, eine Fachoberschule und ein Gymnasium. Im Endstadium soll der Campus etwa 460 bis 470 Lernenden Platz bieten. Man könne immer noch über weitere Schritte nachdenken, sagte Brügmann auf Nachfrage, aber nicht in den nächsten 10, 15 Jahren.

Für den Sommer 2020 ist auch vereinbart, dass Docemus das jetzt von der Gemeinde gemietete Gebäude zurückgibt. Die hat mittlerweile selbst Platznot in ihrer Grundschule und dem damit verbundenen Hort und deswegen Container aufgestellt.(je)