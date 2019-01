Warmwerden mit der Kunst

Werk der Amateur-Fotogruppe: Im Smok kann man sich momentan Bilder anschauen, die die Gruppe Akfa in einem Kalender festgehalten hat. Die Spenden dafür gehen an das Haus-Hospiz Sw. Wincentego a Paulo. © Foto: Smok

Lisa Mahlke

Slubice (MOZ) Hinter dem Kulturhaus Smok in Słubice liegen ereignisreiche Wochen im Dezember und Anfang des neues Jahres. Leiter Tomasz Pilarski freut sich auf kommende Veranstaltungen – und will vor allem junge Menschen einladen, sich anspruchsvollerer Kunst zu widmen.

Kunstvoll ist der diesjährige Kalender geworden, den die Amateur-Fotogruppe Akfa (Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej) geschaffen hat. Durch eine besondere Technik in der Dunkelkammer, durch Fotogramme und Luxografie, das Arrangieren von Objekten auf Fotopapier und Sonnenbestrahlung sind abstrakte Fotografien entstanden (siehe großes Foto). Noch einen Monat sind die Bilder in der Galeria Okno im Smok zu sehen.

Gegen eine Spende kann der Kalender gekauft werden und auch in der Ausstellung steht eine Spendenbox. Das Geld kommt dem Słubicer Haus-Hospiz Sw. Wincentego a Paulo zugute. Dort werden Kranke zu Hause betreut und es wird zum Beispiel Geld benötigt, um mehr spezielle Betten für bettlägerige Patienten anzuschaffen, erklärt Smok-Leiter Tomasz Pilarski.

Nach vielen Veranstaltungen und Stress in den vergangenen Wochen steht nun, während der polnischen Winterferien, erst einmal ein kleines Programm für Kinder und Jugendliche auf dem Programm des Smok. Doch im Blick hat Tomasz Pilarski bereits die kommenden 24 Monate, in denen 200 Workshops zu organisieren sind. Vor der Transvocale etwa soll es Songwriting-Workshops geben, bei denen Lieder aufgenommen werden. Workshops sind auch im Vorfeld des nächsten Kunstfestivals Labirynt geplant, das im Oktober zum 10. Mal stattfinden soll, dessen Umsetzung aber laut Co-Organisator Michael Kurzwelly aus finanziellen Gründen auf der Kippe steht.

„Wir wollen damit vor allem junge Leute ins Visier der kulturellen Bildung nehmen“, sagt Pilarski über die Workshops. Zwar sei das Publikum des Smok doch sehr jung. Im Kulturhaus interessiere sich dieses aber vor allem für Poptanz und -gesang. Die hohe Nachfrage könne das Smok gar nicht bedienen. Die Jugendlichen seien dazu eingeladen, sich auch an anspruchsvollere Angebote wie Theater oder Moderne Kunst heranzutasten.

Ein älteres Publikum, erzählt Pilarski, hat das Smok bei Kinovorführungen. Da die Mainstream-Filme in Polen nicht synchronisiert werden, sondern in Originalfassung mit polnischen Untertiteln laufen, seien auch Frankfurter, die an internationalen Filmen Interesse haben, unter den Zuschauern. Das Kino im Smok hat auch eine Förderung für 3D-Filme bekommen, die Technik allerdings noch nicht eingerichtet. „Jeden zweiten Montag haben wir das Studiokino mit anspruchsvolleren Produktionen“, erzählt Pilarski.

Er schaut schon jetzt auf den 7. März. Dann wird das polnische Rundfunkkammerorchester „Amadeus“ mit seiner Dirigentin Agnieszka Duczmal zu den Musikfesttagen an der Oder in die Marienkirche, also das ehemalige Schützenhaus, kommen. „Darauf freue ich mich“, so Pilarski.

Funk, Hip Hop, Soul und Ska aus Deutschland stehen bereits am 16. Februar an. Dann spielt die Rostocker Band „Loopmilla“ im Smok. Sie kommt aus dem direkten Umfeld der bekannten Musiker „Marteria“ und „Feine Sahne Fischfilet“ und verspricht „verschwitzte T-Shirt und dicke Waden“.