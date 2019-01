Kreis nimmt Fuchsbau-Heim in eigene Hände

Olaf Gardt, Bernhard Schwiete

Petersdorf (MOZ) Psychologisch geschultes Fachpersonal der Kreisverwaltung soll künftig in der Asylbewerberunterkunft Fuchsbau tätig werden. Da der beauftragte Betreiber kein Fachpersonal eingestellt habe, bestehe eine Notsituation, so die zuständige Dezernentin Angelika Zarling.

Der Landkreis Oder-Spree hat dem Betreiber der Asylunterkunft in Petersdorf bei Bad Saarow deshalb zum 31. Januar gekündigt. Die Kündigung bestätigte Angelika Zarling auf eine Anfrage während der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag. Der Landkreis beabsichtige, die Einrichtung zunächst selbst zu betreiben.

Grund für die Kündigung sei, dass der im vergangenen Jahr beauftragte Betreiber, die European Homecare GmbH aus Essen, die vereinbarten Anforderungen nicht erfüllt habe. Noch immer sei das vereinbarte Fachpersonal für die Migrationssozialarbeit nicht eingestellt worden.

Ingrid Freninez, sachkundige Bürgerin im Ausschuss, und andere Sitzungsteilnehmer wiesen darauf hin, dass man schon vor der Vergabe an European Homecare darauf hingewiesen habe, dass diese Probleme eintreten werden. Zarling wehrte sich gegen die Vorwürfe. Man habe sich nach der europaweiten Ausschreibung an vorgegebene Vergabekriterien halten müssen. European Homecare habe das beste Angebote abgegeben.

Der Landkreis will das Heim nun zunächst selbst betreiben. Das Fachpersonal für die Betreuung sei vorhanden, erklärte die zuständige Amtsleiterin Katja Kaiser. Geplant sei, dass Mitarbeiter der Verwaltung einen Teil ihrer Arbeitszeit in der Unterkunft leisten und einen Teil ihrer aktuellen Aufgaben behalten. Um die ebenfalls notwendige Bewachung abzusichern, laufe derzeit eine Ausschreibung. Die Mitarbeiter von European Homecare, die in Petersdorf tätig sind, habe man über die Kündigung des Betreibervertrages zum Monatsende informiert.

In der Unterkunft in Petersdorf sind nach ihrer Aussage von Katja Kaiser derzeit rund 140 Menschen untergebracht. Insgesamt haben die beiden Häuser gut 300 Wohnplätze. Eröffnet worden war die Unterkunft im vergangenen Oktober. Aus baurechtlichen Gründen ist die Betreibung zunächst auch nur bis Ende des Jahres möglich. Angelika Zarling räumte vor dem Sozialausschuss ein, dass auch diese Befristung ein Grund dafür sein könne, dass der Betreiber das nötige Fachpersonal nicht einstellen konnte. Allerdings gehe man davon aus, dass das Objekt, das dem Bund gehöre, langfristig genutzt wird.

Die Sozialausschussmitglieder sprachen sich fast durchweg dafür aus, unter den im vergangenen Jahr unterlegenen Bewerbern einen neuen Betreiber zu suchen. Die Kreisverwaltung hielt sich in dieser Frage aber zurück. Auch anderswo seien Fachkräfte für die Arbeit mit Migranten für einen so kurzen Zeitraum nur schwer zu finden.

European Homecare wollte sich am Mittwoch auf Nachfrage nicht zu den Vorwürfen und zu der Kündigung äußern. „European Homecare ist lediglich ein Dienstleister der öffentlichen Hand, so auch hier; deshalb kommentiert das Unternehmen weder Auftragsvergaben noch deren Entzug“, teilte ein Sprecher mit.

Andere Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Oder-Spree liegen in der Hand von Betreibern aus der Region. In Fürstenwalde beispielsweise sind das Diakonische Werk Oderland-Spree aus Seelow und die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) aus Erkner tätig, in Bad Saarow der Caritasverband für das Erzbistum Berlin.