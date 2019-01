Künstlercrew feiert Fontane

Gabriele Rataj

(MOZ) Gielsdorf. Am Jahresanfang ist es für den Wilkendorfer Wolfgang Stübner zu einem Ritual geworden: das Sichten und Einschätzen von Entwurfsskizzen für das nächste Internationale Bildhauer-Pleinair im Skulpturenpark. Diese orientieren sich 2019 am Fontane-Jahr.

Alle Jahre wieder sitzt Wolfgang Stübner an seinem Laptop und stöbert in den digital eingegangenen Entwürfen seiner Bildhauerkollegen. Noch im Dezember hat er die Einladungen für das mittlerweile 14. Internationale Symposium in seinem Skulpturenpark an Adressen in der halben Welt geschickt, ein Thema vorgegeben und das Interesse daran abgefragt.

Was lag im Fontane-Jahr näher, als dem märkischen Literaten – auch in der Weltliteratur kein Unbekannter – ein Denkmal setzen zu wollen. So suchte Stübner eines von Theodor Fontanes bekannteren Zitaten heraus, um die professionellen Skulpturen-Schöpfer zu kreativer Auseinandersetzung in Holz herauszufordern: „Dem Mutigen gehört die Welt; ich sage – dem Humor!“

Sieben Teilnehmer stehen jetzt fest. Sie sind aus den Vorjahren schon zu guten Bekannten geworden. Denn nicht nur die künstlerische Qualität müsse am Ende stimmen, so Wolfgang Stübner, sondern auch eine gewisse Chemie unter den jeweiligen Akteuren während der Arbeitswoche. Mitunter leidet sonst die Kreativität, hat er festgestellt.

Und noch einen Umstand macht der Mann aus dem beschaulichen Wilkendorf im Altlandsberger Ortsteil Gielsdorf geltend. Auch das Budget setze der Teilnehmerzahl Grenzen, denn Bewerbungen für das Plein­air gibt es deutlich mehr. So ist er glücklich darüber, dass es für die Kunstwerkstatt im Grünen Freunde und Sponsoren gibt, die das künstlerische Treffen oft schon über Jahre ermöglichen.

Wie wird es nun gelingen, aus Fontanes Buchstaben etwas Greifbares, Materielles zu schaffen? Als der Vater der langjährigen Freiluft-Veranstaltung in der jeweils letzten Aprilwoche mit dem Höhepunkt Vernissage zum Kunstmarkt am 1. Mai in den ausgedruckten Entwürfen blättert, sind ihm jedenfalls Vorfreude und Schalk bereits anzusehen.

„Die Skizzen versprechen wirklich Humoreskes“, sagt der knapp 70-Jährige und deutet auf die Frucht-Fleisch gewordenen Träume des Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. „Die Handschrift von Annegret Kalvelage ist unverkennbar“, sagt er genießerisch, „diese Rundungen ...“ Es mache einfach Spaß, hinzusehen.

Ganz anders die ineinander verschränkten und eher klobigen Skulpturen des Hermann Gschaider. Der Österreicher geht mit dem Thema Humor indes noch ein Stück weiter zurück in der Geschichte, bis ins Mittelalter. Er bringt des Narren Horn ins Spiel – der Gedanke an Galgen und Fallbeil kommt beim Blick auf seine Zeichnung auf.

Oder die Karikatur eines preußischen Soldaten, die Cosmin Hiristea zu Papier gebracht und eingereicht hat. Ob der Rumäne Fontanes Schnurrbart wirklich so hinbekommt? Schließlich wird es erneut körperlicher Anstrengung, Beherrschung der Kettensäge, aber auch Augenmaß und Gefühl brauchen, wenn jeder der Teilnehmer einem Stamm von etwa 60 Zentimetern Durchmesser und zwei bis drei Metern Länge zu Leibe rückt.

Und da sind noch Kristina Yosifova (Bulgarien), Joka Lukacz (Ungarn). Man darf gespannt sein auf den 24. bis 30. April.