Schnupperpraktikum für Schüler am 28. März

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Welche Berufe gibt es am Amtsgericht Fürstenwalde? Was machen die Mitarbeiter der Häuslichen Krankenpflege und Seniorenbetreuung von Anke Reincke in Bad Saarow den ganzen Tag? Mädchen und Jungen, die einen Blick in die Berufswelt werfen möchten, haben beim Zukunftstag Gelegenheit dazu.

Am 28. März öffnen Unternehmen, Krankenhäuser und Behörden im Land Brandenburg ihre Türen für Schüler der siebten Klassen. Ab sofort können Betriebe und Institutionen auf der Internetseite Plätze für das Schnupperpraktikum anmelden, teilt das Bildungsministerium mit. Über 1500 Plätze seien dort aktuell gemeldet.

Im Landkreis Oder-Spree waren es am Mittwochabend rund 60. Zwei davon haben sich Schüler bereits gesichert. Für das Landhaus Alte Eichen in Bad Saarow hat sich ein Mädchen angemeldet, für das Amtsgericht Fürstenwalde ebenfalls.

www.zukunftstagbrandenburg.de