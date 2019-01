Zamper-Karriere-Start  als Wurstbruder

Ines Weber-Rath

Lossow (MOZ) Die mehr als 500 Bewohner des Frankfurter Ortsteils haben in diesem Jahr eine ganze Menge vor. 19 Vorhaben stehen auf dem Veranstaltungsplan für 2019, den der Kultur- und Sportverein Lossow veröffentlicht hat. Los geht’s traditionell mit dem Zampern am 26. Januar. „Während andere ans Neujahrsfeuer oder zum Neujahrsempfang einladen, gehen wir zu den Leuten hin“, sagt Ortsvorsteher Uwe Korsing. Er ist von Anfang an, also seit 39 Jahren, beim Zampern dabei.

„Als Kind war ich damals der Wurstbruder“, erinnert sich der 51-jährige Lossower schmunzelnd. So nannte man den Zamperer, der die Wurstspenden der Bürger einsammelte. Denn das Ziel der Zamperer war es ursprünglich, Lebensmittel und Schnaps für einen genussvollen gemeinsamen Jahresauftakt einzusammeln.

Heute sammeln die Lossower Zamperer vorwiegend Geldspenden ein. Doch auch die für eine gemeinsame Party – zur Fastnacht. Die 39. Lossower Fastnachtsfeier findet allerdings nicht im eigenen Dorf, sondern am 2. Februar in der Güldendorfer Seeterrasse statt.

Die Zamperer starten am 26. Januar, um 9 Uhr, am Jugendklub im Gemeindehaus. Sie werden von den Dorchetaler Musikanten, ihrer bewährten Zamper-Kapelle, begleitet. „Wir werden bis abends unterwegs sein“, weiß Uwe Korsing aus Erfahrung. Denn viele Lossower werden den Zamperern ihre Haustüren öffnen, zu Kaffee, Kuchen, Schnittchen und Hochprozentigem einladen. Und jedes Mal werden die Hausherren zu einem Tänzchen eingeladen.

Als weitere Höhepunkte im Veranstaltungskalender des Dorfes nennt der Ortsvorsteher das Feuerwehrfest Ende Mai, bei dem 20 Jahre Partnerschaft mit dem polnischen Cybinka gefeiert werden und das Sommercamp der Jugendgruppe der Ortsfeuerwehr am Helenesee zu Beginn der Sommerferien. (ir)