Tourismusverein Schlaubetal beschenkt Müllrose

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Von

Besucher der Schlaubetal-Information im Haus des Gastes können sich seit Mittwoch wieder anhand einer Imagebroschüre über den „Erholungsort Müllrose. Das Tor zum Schlaubetal“ – so der Titel des Heftes – informieren. Constanze Mikeska vom Verein Tourismus-Marketing Schlaubetal (TMS) übergab 2000 Exemplare an Saskia Schink vom Haus des Gastes. Der Verein hat die Finanzierung der Hefte übernommen und sie der Stadt Müllrose geschenkt – obwohl die Stadt den Verein zum Jahresbeginn 2018 verlassen hatte, nach einem Mehrheitsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung.

„Wir sind der regionale Tourismusverein für das Schlaubetal und fühlen uns natürlich weiterhin auch für Müllrose verantwortlich“, begründete Constanze Mikeska das Engagement des Vereins. „Der Austritt der Stadt ändert nichts an unserer Aufgabe, den sanften Tourismus im gesamten Schlaubetal auch weiterhin zu fördern. Wir führen Reisegruppen und Indivi­dualreisende selbstverständlich immer auch durch Müllrose.“ Die Mitarbeiter der Schlaubetal-Information im Haus des Gastes hatten Ende vergangenen Jahres um Hilfe gebeten, weil die Broschüre – die einzige, die Besucher über die Stadt Müllrose informiert – vergriffen war. „Wir als Verein haben sofort entschieden, zu helfen und die Finanzierung von weiteren 2000 Exemplaren zu übernehmen“, so Constanze Mikeska weiter.

Der TMS hatte die Imagebroschüre vor einigen Jahren, als die Stadt Müllrose noch Mitglied des Vereins war, herausgegeben. Erschienen ist sie bisher in vier Auflagen, die letzte Überarbeitung war im Herbst 2014 erfolgt. Gedruckt wurden die Hefte bei der Schlaubetal-Druck Kühl OHG in Müllrose. Das Heft im A5-Querformat „soll Besuchern erste Eindrücke vermitteln und sie neugierig machen auf die Stadt und das Schlaubetal“, sagte Saskia Schink vom Haus des Gastes. Sie sei froh, dass sie Besuchern jetzt wieder diese kostenlose Broschüre in die Hand geben könne.

Auf 36 reich bebilderten Seiten informiert die Broschüre zum Beispiel über Sehenswürdigkeiten in Müllrose und empfiehlt auch gleich die beste Stadttour, die zu Fuß absolviert werden kann. Das Heft wirbt dafür, die Natur am Großen Müllroser See zu entdecken, sich an den Badestränden zu erholen, Wanderungen und Radtouren zu unternehmen. Mehrere Ausflugstouren werden vorgestellt. Informationen gibt es auch zu kulturellen Höhepunkten wie dem Seezauber und dem Weihnachtszauber.

Die Broschüre sei zum letzten Mal in der jetzigen Form gedruckt worden, erklärte Constanze Mikeska. „Für eine Neuauflage müsste eine neue Broschüre erarbeitet werden.“