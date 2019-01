Von Fotoschau bis Opernball

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Ein Opernball im November, ein City-Konzert Ende Januar oder eine Abba-Show sind einige Höhepunkte des Jahresprogramms im Kulturhaus. Das soll vor allem Angebote für alle Altersgruppen bereithalten, so der Chef der Museums- und Kultur GmbH Roderik Daul.

Der Start ins Veranstaltungsjahr 2019 im Kulturhaus ist mit dem Neujahrskonzert am vorigen Wochenende bereits vollzogen worden. Erfolgreich, wie Roderik Daul einschätzt. Denn mehr als 300 Zuschauer erlebten die Operettenbühne Berlin mit bekannten Stücken und hätten sich begeistert gezeigt. Zum einen habe man dies eigens verteilten Feedback-Bögen entnehmen können, zum anderen gab es zum Schluss Standing Ovations.

Nicht zuletzt deshalb ist eine „Zugabe“ vorgesehen. Am 30. März wird die Operettenbühne erneut im Kulturhaus zu Gast sein. Dann mit dem kompletten Stück „Gräfin Mariza“. Karten dafür gibt es bereits an der Kasse des Museumsparks. Und für den Herbst sei eine „Gala der Tenöre“ verabredet.

Am bevorstehenden Wochenende geht es erst einmal weiter mit Thomas Rühmann und seiner Band, die am Sonnabend ab 19.30 Uhr auf der Bühne stehen. Wer zu dem Auftritt kommt, der kann sich im Treppenhaus eine Ausstellung der Fotofreunde Rüdersdorf ansehen. Sie läuft auch noch am 25. Januar, wenn die Berliner Rockband City auf ihrer Candlelight Tour in Rüdersdorf Station macht. Überhaupt gebe es „enorme Anfragen“ von externen Veranstaltern für den Spielort, so dass auch der Kalender für den Herbst bereits gut gefüllt sei, berichtet der GmbH-Chef.

Allerdings würden nicht sämtliche Termine an Partner vergeben, denn es werden auch eigene Angebote vorbereitet. Mindestens zehn wolle man 2019 auf die Beine stellen. Eine ist der Opernball, mit dem man an Traditionen anknüpfen wolle, nachdem der Operettenball ja durch die brandschutztechnisch bedingte Zwangspause im Vorjahr abgewandert war. Zudem reagiere man mit dem Opernball auf den Wunsch vieler Leute, sagt Daul. Stattfinden wird der selbst organisierte Jahreshöhepunkt am 2. November, der Kartenverkauf werde im Februar starten, kündigte er an. Mit dem Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde und der Ballettschule Balancé aus Erkner seien zwei Partner bereits fest gebunden, und man wolle noch eine Bigband gewinnen. Mit dem Brandenburgischen Konzertorchester, der Operettenbühne Berlin und der Ballettschule Balancé sei übrigens bereits eine über 2019 hinausgehende Zusammenarbeit vereinbart, so Daul.

In dieser Saison kehrt auch die Rüdersdorfer Karnevalsgemeinschaft ins Kulturhaus zurück. Sie richtet im Februar vier Abendveranstaltungen aus, Anfang März eine weitere, dazu noch Kinder- und Seniorenkarneval. „Es ist gut, dass sie wieder da sind“, sagte Daul. Gewissermaßen als Schutz werde auf andere Veranstaltungen, beispielsweise Diskotheken, in dem Zeitraum weitgehend verzichtet. Lediglich eine findet sich derzeit in der Liste: „Celtic Rhythms direct from Ireland“ am 14. Februar um 20 Uhr.

Im März wird es sehr bunt. Die Palette reicht von einem musikalisch-literarischen Programm mit Gisela Steineckert und Dirk Michaelis (9. März, 18 Uhr) über eine Multimedia-Show über Norwegen (17. März, 15.30 Uhr) bis zu „Love Letters“ mit der Neuen Bühne Senftenberg (8. März, 19 Uhr) und einer Abba-Show mit der Coverband Abalance (23. März, 20 Uhr). Am 29. März steht die Bühne dann dem Heinitz-Gymnasium für sein Benefizkonzert zur Verfügung.

Im April gibt es unter anderem eine Operettengala (27.4., 16 Uhr), einen Abend mit Uwe Steimle (29.4., 19.30 Uhr), ein Panflöten-Konzert (6.4., 19 Uhr) und eine Schlagerdisko (13.4., 20 Uhr). Neben diesem Tanzabend schwebt Daul ein weiterer mit Musik für jüngere Gäste vor. Dafür hat er Kontakte zu Fabrikneu-Events aus Strausberg geknüpft.

Ebenfalls im April geht es mit den Freiluft-Veranstaltungen im Museumspark los. Start ist zu Ostern (19.–22. April), zum Monatsende folgt die Walpurgisnacht. Am 30. Mai wird Karussell mit Rock zum Herrentag zu Gast sein, und zum Bergfest Anfang Juli die Gruppe Münchener Freiheit. Zudem läuft im Juli wieder ein Operettensommer mit den Theaterfreunden Rüdersdorf-Schöneiche, die „Frau Luna“ auf die Bühne bringen.