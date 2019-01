Auf die Plätze, fertig...

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Noch in diesem Jahr könnte der BSV Trainingsplatz in Blumberg seinen neuen 400-Meter-Rundlauf sowie eine Sandgrube für Weitsprung und Kugelstoßen eröffnen. Bei der Platzerweiterung gehen auch die Fußballer nicht leer aus: Sie können sich auf einen neuen Kunstrasenplatz freuen. Gleichzeitig wird im hinteren Teil der Blumberger Anlage, direkt an der Landsberger Straße, ein Basketballfeld mit Kunststoffbelag entstehen.

Eine Leichathletikanlage fehlte in Blumberg bisher noch. Wenn es soweit ist und die neue Rundlaufbahn samt 100-Meter-Strecke und Sandgrube fertig ist, kann die Grundschule „Friedrich von Canitz“ dort den Sportunterricht abhalten. Die Sportkapazitäten werden umso wichtiger, da sich die Schule ab dem Schuljahr 2021/22 um eine Oberstufe erweitert“, erläutert Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender Jörg Dreger. Vorher muss allerdings noch die Übergabe der Canitz-Schule von der Gemeinde an den Landkreis Barnim über die Bühne gehen. Auch die Schüler des in Blumberg ansässigen privaten Docemus-Campus nutzen die Anlage bisweilen.

Um alle ehrgeizigen Pläne zu realisieren, wird der Blumberger Sportverein seine Anlage um rund 8000 Quadratmeter im Südwesten erweitern. Hierzu muss ein landwirtschaftlich genutzter Weg verlegt werden, voraussichtlich eine ältere Eiche gefällt und gemäß den Naturschutzbestimmungen für die bevorstehende Flächenversiegelung eine Ausgleichszahlung geleistet werden. Diese Maßnahmen waren mitunter Anlass intensiver Debatten im Blumberger Ortsbeirat. Dieser folgte am Dienstag in seiner Abwägungsentscheidung im wesentlichen den Forderungen der unteren Naturschutzbehörde und empfahl der Ahrensfelder Gemeindevertretung, das Bebauungsplanverfahren unter dieser Maßgabe abzuschließen. Die komplette Maßnahme wird voraussichtlich rund eine Millionen 660 Tausend Euro kosten.