Unterricht im Kinosessel

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Alexej heißt er und ist ein russischer Matrose. Ausgerechnet Heiligabend erfährt die zwölfjährige Kattaka, wer ihr leiblicher Vater ist. Bitter enttäuscht von der jahrelangen Lüge, macht sich das Mädchen auf die Suche nach ihm.

„Wintertochter“ heißt der mehrfach preisgekrönte Film von Johannes Schmid, der im Kino Movie Magic demnächst außer der Reihe läuft. Rund 60.Schüler von der Goethe-Schule sind den Veranstaltern zufolge für die Vorstellung angemeldet – des Road-Movie ist einer von acht Filmen, mit denen am 30. und 31. Januar die Schulkinowochen in Eberswalde Station machen.

Schon seit 15 Jahren schickt das Projekt Filmernst die Reihe auf Tour durch Brandenburg. Immer sind Filme für jede Jahrgangsstufe im Programm, möglichst aktuelle. Oberstes Kriterium bei der Auswahl: „Man muss über diese Filme reden können“, sagt Organisator Jürgen Bretschneider. Die Nachfrage ist unterschiedlich. In Eberswalde haben sich diesmal bislang fünf Schulen für fünf Veranstaltungen angemeldet.

So werden rund 100 Schüler vom Humboldt-Gymnasium den Film „Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ sehen – einen Film von 2008, der im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2019 zum Thema Künstliche Intelligenz wieder aktuell ist. Für 90 Jugendliche von der „Karl-Sellheim-Schule“ flimmert das Comedy-Drama „Love, Simon“ (USA 2018) über die Leinwand, in dem ein junger Mann versucht, seine Homosexualität zu verbergen. 20 Kinder von der Joachimsthaler Grundschule Georg Büchner wollen miterleben, wie „Die kleine Hexe“ auf den Brocken fliegt – und 43 von der Karl-Sellheim-Schule mit „Findus“ umziehen.

Die Vorführungen „Was werden die Leute sagen“, „Ballon“ und „Herr Wichmann aus der dritten Reihe“ stehen wegen fehlender Anmeldungen jedoch auf der Kippe. Bretschneider wundert das gerade für „Ballon“. Der Thriller von Filmemacher Michael „Bully“ Herbig war nicht nur einer der größten Kinohits 2018. „Er ist der bei uns am meisten gebuchte Film landesweit.“ Freie Plätze gebe es aber noch für alle Veranstaltungen, wirbt Bretschneider um Anmeldungen. Auch Wunschfilme zu Extra-Terminen seien möglich. So laufe im Februar für Schüler vom OSZ 2 das Blogger-Drama „Lomo – The Language Of Many Others“.

Der Eintritt für die Schulkinowochen beträgt 3,50 Euro pro Schüler und ist für zwei Begleitpersonen pro Klasse kostenfrei. Anmeldungen unter Tel. 03378 209-162, Programm: www.filmernst.de