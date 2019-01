Plastikdeckel gegen Kinderlähmung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es sind nur kleine, unscheinbare Deckel, doch sie können große Hilfe ermöglichen. Schon seit vielen Jahren unterstützten die Rotarier weltweit das Projekt „Deckel gegen Polio“. Durch den Verkauf von hochwertigen Plastikdeckeln können Impfungen gegen die Kinderlähmung finanziert werden. „500 Deckel ermöglichen eine Schluckimpfung“, sagte Simona Schmöche, Präsidentin des Rotary-Club Eisenhüttenstadt-Schlaubetal am Dienstagabend beim Neujahrsempfang. Der Club will sich an dem Projekt beteiligen, kündigte die Präsidentin an und hat sich dafür die Unterstützung von Grundschulen gesichert.

In zweiten und dritten Klassen von sieben Grundschulen aus Eisenhüttenstadt und der Region soll in den nächsten Monaten gesammelt werden. Der Club hat dafür extra 17 Sammeltonnen vorbereitet, die in den nächsten Tagen verteilt werden sollen. Dann sind die Schüler aufgerufen, die Tonnen möglichst schnell zu füllen. Die Firma Richtsteig Anlagentechnik GmbH hat sich bereit erklärt, auf dem Gelände in der Fährstraße 47 eine Annahmestelle einzurichten.

Damit die Kinder auch mit Eifer dabei sind, winkt zum Abschluss der Aktion eine Belohnung. Simona Schmöche kündigte an, dass die Klasse, die die meisten Deckel sammelt, einen Klassensatz der Kinderzeitung Kruschel für ein Jahr erhalten wird. Die Finanzierung des Abonnements übernimmt der Rotary-Club Eisenhüttenstadt-Schlaubetal. Die Auszeichnung soll im kommenden Schuljahr überreicht werden.

Mit der Kruschel-Zeitung soll ein weiteres Anliegen befördert werden. Denn ein nicht unerheblicher Teil von Kindern in vierten Klassen kann nicht gut lesen. Simona Schmöche wirbt dafür, dass die Kinder nicht nur ein Smartphone in der Hand halten, sondern auch Bücher oder eben eine Zeitung. Kruschel bietet kindgerechte Information und Lesestoff zu verschiedensten Themen.

Neben dieser neuen Aktion, die der Club in den kommenden Monaten begleitet, unterstützen die Eisenhüttenstädter Rotarier auch weiterhin die Hospiz-Arbeit der Johanniter-Unfallhilfe in Eisenhüttenstadt und deren ehrenamtlichen Helfer. (lö)