Sich auf der Bühne etwas trauen

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Religionslehrerin und Spielpädagogin Sabine Zuch-Haisch-mann und die Angestellte und Hobby-Schauspielerin Dorothea Stöcklein sind nicht nur Freundinnen, sondern haben sich auch ein Projekt ausgedacht: Sie wollen Männern und Frauen eine Bühne bieten, endlich mal das auszuprobieren, was sie schon immer tun wollten, sich aber bisher nicht getraut haben. „Und das kann reichen von der Rolle der Prinzessin bis zum Gesang“, sagt Sabine Zuch-Haischmann, die genau Letzteres im vergangenen Jahr selbst bei einem Workshop ausprobiert hat. Sie könne nicht singen, aber sie wollte dies schon immer mal tun. Es habe ihr gut getan, sich endlich zu trauen, und sie bereichert, fährt sie fort.

Bei Dorothea Stöcklein, die im Verein Traumtheater in Fredersdorf regelmäßig in andere Rollen schlüpft und auch für das Krippenspiel in der Eggersdorfer Kirche zuständig ist, traf sie auf offene Ohren. Gemeinsam nun laden die beiden ein zu ihrem Projekt Mein roter Vorhang – Bringe dein Leben auf die Bühne. Der viertägige Workshop vom 29. März, 18 Uhr, und bis 1. April gegen 13.30 Uhr findet im evangelischen Gemeindehaus Fredersdorf-Süd, Thälmannstraße, statt. Wer bis 1. Februar bucht, bekommt einen Rabatt, ansonsten deckt der Workshop mit 129 Euro die Unkosten.(mei)

Anmeldung und Informationen im Internet auf der Seite: www.meinrotervorhang.de