Werben um Siebtklässler

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Mit dem Halbjahreszeugnis erhalten die jetzigen Sechstklässler auch das „Grundschulgutachten“, also die Empfehlung für eine weiterführende Schule. Damit beginnt dann das sogenannte Ü7-Verfahren. Ein Verfahren, dem die Bildungsstätten im Oberbarnim inzwischen relativ gelassen entgegensehen.

Die Sechstklässler haben einerseits die Wahl zwischen freier und staatlicher Schule, andererseits zwischen Oberschule, Gesamtschule und Gymnasium. Acht weiterführende Bildungsstätten gibt es (nur) noch im Oberbarnim. Wobei die Oberschule Finowfurt und das Freie Gymnasium Joachimsthal die einzigen beiden Häuser jenseits der Eberswalder Stadtgrenzen sind. Die Zeiten, da Schulen um ihren Fortbestand bangen mussten, sind – nach der Schließung einiger Schulen – vorbei. Gleichwohl präsentieren sich alle Häuser derzeit, werben bei Tagen der offenen Tür um künftige Siebtklässler.

Mit den Oberbarnimschulen und der Freien Gesamtschule Finow haben am vergangenen Wochenende zwei freie Träger den Reigen eröffnet. Dieses Wochenende geht es weiter. Denn: Mit der Ausgabe der Grundschulgutachten am 1. Februar an die Schüler beginnt das sogenannte Ü7-Verfahren. Die Mädchen und Jungen müssen sich entscheiden, welche Schule sie künftig besuchen wollen. Gleich nach den Ferien, bis spätestens 11. Februar, müssen sie ihre Anmeldung abgeben. Dabei dürfen sie zwei Wünsche äußern. Auswahl- und Aufnahmeverfahren dauern laut Zeitplan bis Ende April. Per 27. Mai sollen alle Sechstklässler ihren Bescheid erhalten.

Das Humboldt-Gymnasium geht im neuen Schuljahr mit vier 7. Klassen an den Start, wobei eine, die Leistungs- und Begabungsklasse (LuBK), bereits am Hause ist. Gleichzeitig wird – wie in den Vorjahren – eine neue 5. Klasse, also ein LuBK, eröffnet. Auf Anmeldungen für vier 7. Klassen hofft Hartmut Mahling, Direktor des Finow-Gymnasiums. „Wir wollen die Vierzügigkeit erhalten.“ An Neuerungen kommt auf ihn wie auf seinen Kollegen am „Humboldt“ 2019/20 die novellierte Verordnung für die gymnasiale Oberstufe (GOST) zu, mit Veränderungen in den Kurs-Angeboten.

An der Goethe-Oberschule Eberswalde sowie an der Karl-Sellheim-Schule geht man ebenfalls von einer Vierzügigkeit aus. Die Goethe-Schule setzt dabei laut Schulleiter Uwe-Karsten Volkmann ein „rein integratives System“ (mit leistungsdifferenzierten Kursen ab zweitem Halbjahr) um. An der Sellheim-Schule lautet die Devise „Gemeinsames Lernen“. Eine der vier 7. Klassen wird eine Klasse für hörgeschädigte Mädchen und Jungen sein. Wobei Direktorin Petra Ziegenhagen betont, dass in puncto Kapazität „noch nichts offiziell“ sei. Die Schule Finowfurt wiederum plant mit drei 7. Klassen.

Drei Schulen im Oberbarnim waren ohne regulären Direktor ins neue Schuljahr gestartet. Die jeweiligen Interimslösungen dauern an. Olaf Steinke, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Frankfurt (Oder), begründet die lange Verfahrensdauer mit der Komplexität sowie mit der „Vielfalt an Beteiligungsrechten“. Zudem würden häufig Mehrfachbewerbungen eine Rolle spielen. Am „Humboldt“ stehe das Verfahren inzwischen kurz vor dem Abschluss, ebenso an der Schule Finowfurt. Für die Grundschule Britz rechnet Steinke mit einer offiziellen Besetzung etwa zu Ostern. Die Goethe-Schule hofft auf einen Vize-Direktor zum Sommer. Und für die Bürgel-Grundschule Eberswalde wird die Stelle des Direktors in Kürze ausgeschrieben, so Steinke. Amtsinhaberin Petra Eilitz verabschiedet sich Ende 2018/19 in die Rente.