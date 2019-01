Mitarbeiter der Ruppiner Kliniken schließen Streiks nichts aus

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der zweite Tag der Tarifverhandlungen der Gewerkschaft ver.di mit der Führung der Ruppiner Kliniken ist am Mittwoch von einer Demonstration begleitet worden, an der sich rund 120 Beschäftigte beteiligten. Fünf Punkte will ver.di bei Gesprächen bis März durchsetzen.

Mit Trillerpfeifen und Sprechchören haben die Beschäftigten der Ruppiner Kliniken am Mittwochmittag in einer Pausenaktion den Forderungen in den aktuell laufenden Gesprächen Nachdruck verliehen. Nach dem Auftakt am 6. Dezember hatten sich ver.di-Vertreter zum zweiten Mal mit der Leitung der Kliniken getroffen. Für etwa 1 000 Beschäftigte in den Kliniken sollen Verbesserungen erzielt werden, sagte Verhandlungsführer Ivo Garbe.

Dazu gehört die Anpassung des Entgeltniveaus an das des öffentliches Dienstes im Westen bis 2020. 28 Jahre nach der Wende sei das höchste Zeit, so Garbe. Darüber hinaus fordert ver.di, dass alle Beschäftigten der Kliniken und der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH (OGD) ihre Arbeit entsprechend der Entgeltordnung des öffentlichen Dienstes vergütet bekommen. Auch die Zahl der Entgeltstufen und deren Laufzeiten soll an die Struktur des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes angepasst werden.

Weiterhin sollen alle Mitarbeiter in den Kliniken eine Jahressonderzahlung je nach Einstufung zwischen 51,78 und 79,51 Prozent erhalten. Bislang bekommen laut Garbe nur einige Mitarbeiter ein Zahlung in Höhe von 55 Prozent. Der von der Geschäftsführung angebotene Kompromiss, allen eine Zahlung von 35 Prozent zu zahlen, sei nicht akzeptabel. Schließlich sollen ver.di-Mitglieder noch einmal 400 Euro pro Jahr mehr sowie zwei zusätzliche Urlaubstage bekommen.

Aktuell sind noch zwei Verhandlungstage angesetzt: am 18. Februar und am 11. März. „Wir liegen bisher noch sehr weit auseinander, erwarten bis dahin aber ein verhandlungsfähiges Angebot“, so Garbe. Sollte es dieses bis März nicht geben, seien auch Warnstreiks oder gar komplette Streiks nicht auszuschließen. Der Arbeitskampf an den Kliniken hat laut Garbe eine besondere Strahlkraft, weil es sich um ein Schwerpunkt-Krankenhaus in öffentlicher Trägerschaft handele. Die Belegschaft sei sehr gut gewerkschaftlich organisiert. Rund 30 Prozent der Beschäftigten sind demnach ver.di-Mitglied.