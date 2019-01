„Anspruch muss sein, Industrie anzusiedeln“

Das Ende des Solarstandortes Frankfurt: Astronergy Solarmodule ist mit rund 230 Beschäftigten das größte Industrieunternehmen in der Stadt – noch. Am Freitag hatte die Geschäftsführung angekündigt, die Produktion einzustellen. © Foto: Patrick Pleul

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg, Gundolf Schülke, sieht auch nach dem Produktions-Aus bei Astronergy eine Zukunft für Frankfurt als Industriestandort. Es gebe dafür Flächen und Arbeitskräfte. Doch die Potenziale müssten besser vermarktet werden.

Der Wirtschaftsbeigeordnete Claus Junghanns (CDU) hatte am Dienstag im Gespräch mit der MOZ erklärt, Frankfurt sei „kein klassischer Industriestandort“. Er setze auf einen wachsenden Mittelstand, die Handwerkerschaft sowie leistungsfähige Dienstleistungs- und Logistikunternehmen. „Natürlich war Frankfurt in den vergangenen Jahren nicht mehr die Stadt mit besonders viel Industrie, das ist nicht erst seit Astronergy die Realität. Wir sind nicht Eisenhüttenstadt oder Schwedt, die Schwerpunkte der Beschäftigung in Frankfurt liegen woanders. Aber trotzdem muss der Frankfurter Anspruch sein, wieder Industrie anzusiedeln“, meint Gundolf Schülke von der regionalen Industrie- und Handelskammer. In der öffentlichen Wahrnehmung dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Stadt habe in diesem Punkt bereits aufgegeben, kritisiert der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Die Voraussetzungen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe seien durchaus gegeben, erklärt er. „Unter Oberbürgermeister Martin Wilke hat die Stadt eine ganze Reihe industrierelevanter Flächen ausgewiesen, darunter an der Autobahn. Außerdem gibt es große Immobilien, die leer stehen, so wie die ehemaligen First-Solar-Hallen“. Anderswo seien solche Möglichkeiten knapp. „Das ist ein Potenzial, das Frankfurt noch besser vermarkten muss“, ist Gundolf Schülke überzeugt.

Tatsächlich verfügt Frankfurt allein über mehr als 35 Hektar erschlossene, kommunale Industrie- und Gewerbeflächen, vom TeGeCe in Markendorf bis zum Industriegebiet an der A12. Hinzu kommen viele Liegenschaften in privater Hand. Dazu gehören auch die beiden First-Solar-Hallen mit rund 100 000 Quadratmeter Nutzfläche in Markendorf, die seit dem Rückzug des Unternehmens und dem Verlust von 1200 Arbeitsplätzen im Jahr 2012 leer stehen. Informationen zu Grundstücken, Kaufpreisen und Ansprechpartnern finden sich im digitalisierten Gewerbeflächenkataster der Stadt. Vermarktet wird der Wirtschaftsstandort unter anderem vom Investorcenter Ostbrandenburg, der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt.

Eine weitere günstige Rahmenbedingung für größere Industrieansiedlungen in Frankfurt sieht der IHK-Geschäftsführer auch in der Anbindung an den – noch immer nicht eröffneten – Großflughafen BER sowie in einer potenziell möglichen, hohen Auslastung neuer Werke. „Wir sind ein Standort, an dem es viele Menschen gewohnt sind, in Schichten zu arbeiten“, sagt Gundolf Schülke, und verweist auf große Unternehmen wie das Klinikum oder die Brauerei.

Das Aus für die Fertigung beim zuletzt größten Frankfurter Industrieunternehmen kam aus Sicht des Wirtschaftsvertreters nicht aus heiterem Himmel. Astronergy habe sich auch kaum anders auf die Marktsituation einstellen können, ist der IHK-Chef überzeugt. „Spätestens mit dem Ende der Schutzzölle standen die Zeichen auf Veränderung. Die Mitarbeiter haben bereits zuvor viele Zugeständnisse machen müssen, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten.“

Der EU-Kommission – die die Mindestimportpreise für chinesische Solarmodule hatte auslaufen lassen, was für Auftragseinbrüche bei Astronergy sorgte – gibt er keine Schuld an der Werkschließung. „Nachgewiesenes Dumping oder staatliche Subventionen sind Kriterien, die für Schutzzölle herhalten können – eine kostengünstigere Produktion aufgrund niedrigerer Lohnkosten oder einer geringeren Unternehmensbesteuerung dagegen nicht“, so Gundolf Schülke. „Das einzige, was Astronergy hätte anders machen können, wäre gewesen, auf mehr Innovation zu setzen, beispielsweise die Produktion von Solarmodulen mit einer höheren Effektivität. Aber eine solche unternehmerische Entscheidung hätte in China durch die Unternehmensgruppe getroffen werden müssen. Die Werkleitung vor Ort hatte dazu keine Chance.“ Von daher sei absehbar gewesen, „dass es dauerhaft so nicht weitergehen kann“.

Der IHK-Geschäftsführer ist optimistisch, dass viele von Kündigungen betroffenen Produktionsmitarbeiter von Astronergy schnell einen neuen Arbeitsplatz finden werden. Die konjunkturelle Lage sei anhaltend gut, auch in Frankfurt entwickelten sich viele Unternehmen – wie beispielsweise Yamaiichi – positiv. Der Bedarf an Arbeitskräften sei groß. „Wir versuchen, der Arbeitsagentur Hinweise zu geben, in welchen Unternehmen besonders dringend Mitarbeiter gesucht werden“, sagt er. Auch Ältere hätten gute Chancen. „Bei der Knappheit an Beschäftigten stellt sich die Frage nach dem Alter für viele Arbeitgeber nicht“.

Astronergy Solarmodule hatte am Freitag angekündigt, die Fertigung einzustellen und den Standort zu einem Vertriebszentrum für asiatische Photovoltaik umzubauen. 200 Arbeitsplätze sollen wegfallen.