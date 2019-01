Kulturbereich entwickelt sich zur Baustelle

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Kulturbereich in Eisenhüttenstadt entwickelt sich zur Baustelle. Personalkürzungen und die Reduzierung von Zuschüssen sind Gründe dafür. Konzepte, wie die Arbeit gewährleistet werden kann, gibt es noch nicht.

An zwei kulturellen Einrichtungen wird es in diesem Jahr noch Änderungen an den Leitungsposten geben. Hartmut Preuß, Leiter des städtischen Museums geht zum 1. April in Ruhestand. Regina Richter-Piehl, Leiterin des Friedrich-Wolf-Theaters hört Ende 2019 auf.

Für Hartmut Preuß soll es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben. Doch im Museum werden in diesem und im kommenden Jahr zwei weitere Stellen frei, die nicht wieder besetzt werden sollen. Nach derzeitigen Stand sind für das Veranstaltungsprogramm und für die Öffnung der Einrichtung dann nur noch ein Leiter und ein Hausmeister vorgesehen. Wie das gehen soll, ist noch nicht klar. Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, zu der auch der Bereich Kultur gehört, sagte jüngst im Ausschuss für Kultur und Sport, dass noch in diesem Jahr ein Konzept vorgelegt werden soll, wie die Arbeit künftig erledigt werden kann. Für dieses Jahr ist das Veranstaltungsprogramm gesichert. 4300 Besucher wurden im vergangenen Jahr im Museum gezählt, zu dem auch das Feuerwehrmuseum gehört, das einen eigenen Mitarbeiter hat.

Baustelle ist auch die Bibliothek. Der Zuschuss für die Einrichtung soll auf 400 000 Euro gedrückt werden. Das war eine Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Momentan gibt es 3,97 Stellen, die sich auf fünf Mitarbeiter verteilen. Nach wie vor ist noch nicht die Frage entschieden, ob und wie die Bibliothek mit der Tourismusinformation zusammengelegt wird. Eine Überlegung war, die Tourismusinformation mit im Linden-Zentrum anzusiedeln. Dazu gab es schon eine nicht öffentliche Sitzung der Fachausschüsse. „Wir arbeiten gegenwärtig an einem Entwurf für ein Umsetzungskonzept, welches mit den Stadtverordneten besprochen werden muss. In diesem Zusammenhang befinden wir uns in gemeinsamen Gesprächen“, hat Martina Harz auf eine Anfrage der MOZ geantwortet. Ziel sei es, die notwendigen Entscheidungen in diesem Jahr herbeizuführen. „Sowohl in der Stadtbibliothek als auch im TOR kann die Arbeit fortgeführt werden“, erklärt Martina Harz. Ähnlich hat sie sich auch im Ausschuss geäußert. Die Stadtbibliothek hatte im vergangenen Jahr 18 100 Besucher, rund 1500 Besucher pro Monat. Wie auch im Museum liegt besonders in der Bibliothek ein Schwerpunkt auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Von den 165 Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren 92 für Kinder und Jugendliche. Alle Grundschulen besuchen einmal im Jahr die Einrichtung.

Ob der Wechsel an der Spitze weitere Veränderungen im Friedrich-Wolf-Theater mit sich bringt, dazu wurde im Ausschuss für Kultur und Sport nichts gesagt. In jedem Fall sind Änderungen bei der Catering-Leistung vorgesehen. Der bisherige Dienstleister hat gekündigt. Eine Ausschreibung wird vorbereitet.

In den Bereich Kultur spielen auch zwei Gebäude mit rein, deren Nutzung nicht geklärt ist. Die Feuerwache in Fürstenberg wird nach dem Neubau einer zentralen Feuerwache frei. Etwas Kulturelles wäre dort denkbar. Das gilt sicherlich für das Alte Rathaus in Fürstenberg. Bisherige Nutzungsvarianten und Nutzungsideen sind bisher aber nicht auf große Zustimmung gestoßen.