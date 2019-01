Mit dem ersten Anzug im Schloss

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Schwedt. Seit er bei einem Unfall seine Beine verlor, ist Rico Ladewig auf den Rollstuhl angewiesen. Das hindert ihn aber nicht daran, in einer Schule freiwillig zu helfen, als ginge er dort zur Arbeit. Kein geringerer als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihm jetzt dafür gedankt.

„Das ist der erste Anzug meines Lebens“, sagt Rico Ladewig und zeigt auf sein Erinnerungsfoto mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender. „Nicht mal zur Jugendweihe oder zu meinen Hochzeiten hatte ich ’nen Anzug“, erzählt er und grinst. Dem 44-Jährigen mit kräftigem Oberkörper, ordentlich Muskeln, schwarzem Rocker-T-Shirt, Ohrringen und jeder Menge Tattoos nimmt man das ab. Rico Ladewig war und ist Biker, spricht, wie ihm der Mund gewachsen ist. Wenn er davon erzählt, dass bei dem Empfang auf Schloss Bellevue auch Bundeskanzlerin Merkel, Olaf Scholz oder Horst Seehofer dabei waren, dann klingt das bei ihm so: „Jede Menge Politiker sprangen da ’rum, nur ein paar Meter entfernt“, sprudelt es aus ihm hervor und abends sieht er die Kanzlerin in derselben Jacke wieder im Fernsehen beim Gipfel in Griechenland.

Auf seinem Neujahrsempfang vorige Woche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier neben Repräsentanten des öffentlichen Lebens 70 Bürger wie Rico Ladewig eingeladen, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben. Der Stendeller wurde dafür geehrt, dass er freiwillige Unterrichtshilfe für Schüler mit und ohne Förderbedarf leistet. Dabei begleitet er Schüler und lebt ihnen vor, wie man trotz Handicap etwas leisten kann.

„Ich muss verrückt sein“, sagt er von sich selbst, „früher wollte ich so schnell wie möglich aus der Schule raus, und heute schließe ich hier morgens die Tür auf – ist schon krass.“ Aber das, was er für Schüler mit Lernschwierigkeiten, Lese- oder Rechenschwäche, Autismus oder irgendwelchen anderen Problemen tut, ist für die Schule ein Segen. Rico Ladewig kommt als ehrenamtlicher Helfer, ist oft mehr als 35 Stunden in der Woche in der Schule, eine verlässliche Unterstützung im Unterricht oder bei Schulveranstaltungen. Warum er das tut, kann der 44-Jährige selbst gar nicht genau beantworten. „Arbeit ist ja nicht allein Geldverdienen, es ist ja auch etwas, durch das man integriert ist. Ich hab nie nachgedacht darüber, weil es mir einfach Spaß macht in so einem guten Team. Und manchemal gibt es auch ein richtiges Glücksgefühl“, erzählt er. Das hatte er zum Beispiel, als Niklas, dem keiner zugetraut hätte, dass er die Schule schafft, mit seinen 16 Jahren heulend vor dem Rollstuhlfahrer steht und sein Zeugnis zeigt: bestanden.

Begeistert erzählt Rico Ladewig nach dem Empfang davon, wie er Frank-Walter Steinmeier die Hand schüttelte, dessen Frau verriet, was auf seinem Hals tätowiert ist, dass er eine engagierte Rollstuhlfahrerin kennenlernte, einen Arzt, der ein Kinderhospitz in Passow plant oder den Schülerinnen aus Prenzlau half, die Etikette am Tisch einzuhalten. „Es macht mich stolz, in einem Land zu leben, Präsident eines Landes zu sein, das solche Bürgerinnen und Bürger hat wie Sie“, hat der Bundespräsident gesagt.

Beim Tag der offenen Tür der Dreiklangschule diesen Sonnabend von 9 bis 12 Uhr können Besucher den freiwilligen Helfer Rico Ladewig selber kennenlernen.