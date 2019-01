Überraschungen im Sanitärtrakt

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Der Sportkomplex am Letschiner Schulcampus steht den Kindern und Jugendlichen bis Jahresende nicht zur Verfügung. In der Turnhalle werden in Kürze die Sanitär- und Umkleideräume erneuert. Die Ausschreibung der Sportplatzsanierung läuft.

Ein Schritt in die Turnhalle und man steht im Sandbett. Die alten Einrichtungen des Foyers, die Umkleidekabinen für Jungen und Mädchen sowie die Sanitäranlagen, sind herausgerissen. „Dabei haben wir Überraschungen erlebt“, sagt Ute Büttner vom Bauamt Letschin. Leitungen lagen nicht dort, wo sie erwartet wurden, Schimmel hatte sich ins Mauerwerk gefressen. Die Gemeinde entschloss sich deshalb, neben den alten Toiletten und Duschen auch den Fußboden zu erneuern.

Die Frankfurter Firma Straub als Auftragnehmer des Bauhauptgewerbes sowie die Fachfirmen aus Treplin und Fredersdorf werden im Bereich der Mädchen-Umkleideräume auch ein behindertengerechtes WC einbauen. Zunächst müssen nun die neuen Leitungen für Wasser und Abwasser verlegt werden. Nach dem Estrich folgt die Installation der Sanitäranlagen.

In der siebten Kalenderwoche werden die neuen Fenster eingebaut. Schon von der Eingangsseite her ist zu sehen, dass sie ein völlig neues Format haben. Die Fassade zur Schule hin ist bereits fertig gemauert. Dort sind schmale Oberlicht-Fenster vorgesehen, die den Tageslichteinfall im Gegensatz zu den vorherigen Glasbausteinen deutlich senken werden. „Ohne Kunstlicht wird man die Halle künftig sowieso nicht nutzen. Dafür wurden bereits zur Deckenerneuerung moderne LED-Leuchten eingebaut, die sehr flexibel geschaltet werden können“, informiert Bauamtsleiter Alexander Haase.

In der Wand Richtung Sportplatz gibt es gar keine Fenster mehr. Diese Wand bekommt neben dem Eingang zum Geräteraum eine Nische mit Glasfront, in der bei Turnieren der Hallensprecher und der Hauptschiedsrichter ihre Plätze haben werden. Der Mauerdurchbruch dafür erfolgt jedoch erst später. Die Heizkörper stehen momentan in der Hallenmitte. Sie werden nach Abschluss der Putzarbeiten wieder angeschraubt. Ursprünglich war geplant. die Sporthalle lediglich bis Ende Mai für den Schul- und Vereinssport zu sperren. Inzwischen aber erwäge man, die Halle für die gesamte Bauzeit zu sperren. „Das ermöglicht es den Firmen, ohne Rücksicht auf den Schulsport zügig die Arbeiten durchzuführen“, erklärt Aleander Haase. Er gibt zu bedenken, dass sich die Bedingungen für den Sport durch die Umbauten deutlich verbessern werden. Und alles müsse noch in diesem Jahr realisiert werden.

Es gibt für den Schulsport Ersatzflächen im Fontane-Park und auf dem alten Sportplatz. Im alten Schulhaus steht ein Raum zur Verfügung und eventuell auch im ehemaligen Mehrgenerationenhaus Peperoni. Dazu laufen noch Absprachen, so Haase.

Nahtlos soll es der erste in den zweiten Bauabschnitt übergehen. Der Schwerpunkt dabei liegt auf dem Vereinssportbereich von Grün-Weiß Letschin. Auch dort werden Sanitär- und Umkleideräume, aber auch die Heizungsanlage und die Klubräume erneuert. Das Dach des Vereinsbereiches wird an die Höhe des Hallendaches angepasst. Über das Leaderprogramm wird dieser Teil zu 75 Prozent mit EU-Mitteln gefördert. Die Baupläne stammen vom Golzower Büro von Andreas Kluge. Rund 1,3 Millionen Euro kosten die ersten beiden Bauabschnitte. Als dritten Bauabschnitt finanziert die Gemeinde einen Anbau an den Vereinsgebäudetrakt, der als Mehrzweckgebäude geplant ist. Die Kosten dafür trägt Letschin allein.

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Erneuerung der Außensportanlagen. Das Büro Ahner aus Königs Wusterhausen wird die Bauüberwachung übernehmen. Für rund 660 000 Euro bekommt der Fußballplatz einen neuen Rasen samt Beregnungsanlage und Flutlicht. Rings herum wird eine 400-Meter-Tartanbahn angelegt. Die Beachvolleyball-Anlage wird ebenso erneuert wie die Zuschauertribüne.