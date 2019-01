MOZ

Neuendorf (MOZ) In Willys Schankwirtschaft in Neuendorf wird am Samstag Fastnacht mit der Sound Up Liveband gefeiert. Beginn ist um 19 Uhr, auch ein Programm wird es zu sehen geben. Morgens wird ab 9.30 Uhr gezampert. Das Einzampern beginnt dann abends ab 18.30 Uhr in Willys Schankwirtschaft.

Die MOZ verlost heute, bis 14 Uhr, zwei Mal eine Freikarte unter Telefon 01378 801444, wenn Sie die richtige Antwort wissen: Welche Band spielt bei der Fastnacht in Neuendorf? (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Die Gewinner werden telefonisch informiert.