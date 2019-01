Deutschlands Feuerwehren kaufen in Luckenwalde

Mathias Hausding

Luckenwalde (MOZ) Eine kleine Stadt in Brandenburg gilt unter Deutschlands Feuerwehrleuten als besonders beliebtes Reiseziel. Nach Luckenwalde (Teltow-Fläming) fahren sie nämlich, um ihre neuen Autos in Auftrag zu geben und nach erfolgter Montage abzuholen.

Auch das Hotel- und Gastgewerbe profitiert vom Geschäft mit den Einsatzfahrzeugen. Wenn eine Kommune etwa aus Baden-Württemberg für mehrere Hunderttausend Euro einen Rosenbauer AT (Advanced-Technologie) bestellt, gibt es bis zur Übergabe mehrere Vor-Ort-Termine in Luckenwalde, bei denen Details besprochen werden. „Die Plätze in diesen Reisegruppen sind begehrt. Ein neues Feuerwehrauto gibt es für eine Kommune in der Regel nur aller paar Jahrzehnte. Da wollen viele bei der Planung dabei sein“, erzählt Christian Bragrock, der Leiter des Werks mit 200 Mitarbeitern.

Bragrock liebt das – spezielle Autos für spezielle Kunden bauen. Jener AT, das aus dem Straßenbild bekannte große Löschfahrzeug, wird vom ersten bis zum letzten Arbeitsgang komplett in Luckenwalde montiert. 500 bis 800 Arbeitsstunden stecken in einem Auto, je nach Ausstattung. Jede Feuerwehr hat andere Wünsche, andere Bedürfnisse. Deshalb ist jedes Fahrzeug ein Unikat. Und deshalb gibt es in der Produktionshalle außer Kränen keine Roboter. Hier ist alles Handarbeit. Schritt für Schritt geht das, die Basis für einen AT bilden Gestelle von Mercedes, MAN oder Scania.

Seit 1998 betreibt Rosenbauer, ein traditionsreicher Feuerwehrgerätehersteller aus Österreich, das Werk in Luckenwalde. In einer Extra-Halle werden hier auch Feuerwehrfahrzeuge aus ganz Deutschland gewartet. Außerdem kommen die Fahrerkabinen für den „Panther“, ein Flughafenlöschfahrzeug von Rosenbauer, aus Brandenburg. Genauso wie die Körbe an Drehleitern von Hubrettungsfahrzeugen, die in Karlsruhe montiert werden. „So ein Rettungskorb mag unspektakulär aussehen, aber er besteht aus 360 Einzelteilen und muss hoch oben in der Luft ganz besonderen Anforderungen gerecht werden“, sagt Werksleiter Bragrock. Wichtige Bleche für jene Körbe sowie für den AT kommen von einer benachbarten Behindertenwerkstatt. 140 Menschen finden dort Arbeit, vor allem wegen der guten Zusammenarbeit mit Rosenbauer, betont Frank Hamann, Chef der Elster-Werkstätten.

Das Geschäft in Luckenwalde brummt, das Werk ist mehr als ausgelastet. Im vergangenen Jahr rollten 230 AT-Löschfahrzeuge für Wehren in ganz Deutschland vom Hof. In diesem Jahr sollen es 246 sein, sagt der Werksleiter. 25 Bestellungen aus Brandenburg werden derzeit montiert. Der Bedarf am Markt ist noch größer. 2018 wurden auch zwei Fahrzeuge an polnische Feuerwehren ausgeliefert. Auch von dort rechnet man mit weiteren Bestellungen. „Aber mehr Fahrzeuge als derzeit geplant, kriegen wir nicht durch die Fläche“, bedauert Christian Bragrock. Was er damit meint – es fehlt am Standort massiv an Platz.

Das sieht man auch bei einem Rundgang durch die Haupt-Produktionshalle, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld. Jeder Quadratmeter wird hier sehr effektiv genutzt. Von einer Empore bietet sich ein beeindruckender Blick auf mehr als ein Dutzend Fahrzeug-Körper, an denen Metallbauer und Elektriker in den verschiedenen Montage-Schritten arbeiten.

Die Erweiterung der Kapazitäten für Produktion, Lager und Logistik ist ein großes Thema für den Werksleiter. Man habe flächenmäßig alles ausgereizt, was derzeit geht. Aber man brauche mehr. Das sieht auch Ronald Reisinger so, Deutschland-Chef von Rosenbauer. Luckenwalde müsse sich innerhalb des auf drei Kontinenten aktiven Konzerns als Standort immer wieder neu anbieten, gibt er zu bedenken. Da sei es nicht hilfreich, wenn gewisse Hürden eine Erweiterung der Produktionsstätte verhindern. Reisinger denkt hier etwa an ein wenig ansehnliches Arbeiterwohnheim mitten auf dem Gelände, das leer steht und verfällt, aber wegen Denkmalschutz nicht abgerissen werden darf.

Der Fachkräftemangel wiederum hat um das Werk lange einen Bogen gemacht, sicher auch weil der Job abwechslungsreich und spannend ist. Aber man spüre inzwischen, wie das recht nahe Berlin Arbeitskräfte wegziehe. „Wir suchen Mechaniker, Elektriker und Schweißer“, sagt der Werksleiter. Mehr ausbilden würde man gern, aber zum Beispiel für künftige Metallbauer sei es kaum zumutbar, dass die nächste Berufsschule im eine Autostunde entfernten Brandenburg/Havel angesiedelt ist.