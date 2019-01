Rauchmelder in allen Wohnungen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Seelower Wohnungsbaugesellschaft beginnt in diesem Jahr mit dem Einbau Hunderter Rauchmelder in den Mietwohnungen. Im kommenden Jahr werden alle ausgestattet sein. Am 31. Dezember 2020 endet die vom Gesetzgeber dafür vorgegebene Frist.

In Bayern sind sie in Mietwohnungen seit 2017 Pflicht, in Hamburg bereits seit 2010 und in Bremen seit 2015. Berlin und Brandenburg werden die letzten Bundesländer sein, in denen in allen Mietwohnungen bis zum 31. Dezember 2020 Rauchmelder installiert sein müssen. In der Bundesbauordnung gibt es keine Regelung dazu. Das wird den Bundesländern in ihren Bauordnungen überlassen. „Wir werden die Pflicht konsequent umsetzen“, versichert Hans Peter Thierfeld, Geschäftsführer der Seelower Wohnungsbaugesellschaft. Bis auf Flur und Bad werden künftig in allen Wohnräumen Rauchmelder installiert. „Wir bereiten das derzeit mit drei unserer langjährigen Partnerfirmen vor. Im zweiten Halbjahr beginnt die Umsetzung“, erklärt Thierfeld. Und zwar durch jene Firmen, die Heizkostenverteiler und Wasseruhren installieren. Das habe den Vorteil, dass dieser gesamte Bereich dann aus einer Hand koordiniert wird, sieht es Thierfeld. In allen Neubauten, wie in der Frankfurter Straße 22, in Strausberg am See oder zuletzt im ehemaligen Kaufhaus ist der Einbau im Zuge der Bauarbeiten erfolgt. Nun geht es flächendeckend an den Wohnungsbestand.

Die Mieter erhalten rechtzeitig vor der Montage eine Information, wann der Handwerker kommt. Es werde Aushänge in den Aufgängen geben und natürlich stünden die Wohnungswirtschaftler jederzeit für Fragen bereit, versichert der Geschäftsführer. Die Rauchmelder werden alle mit Funk ausgestattet. „Niemand braucht Sorge haben, dass er ständig Batterien wechseln muss“, sagt Wohnungswirtschaftler Jens Glaser. Es würden ausschließlich Langzeitbatterien eingebaut, die in vorgegebenen Intervallen durch das beauftragte Unternehmen ausgetauscht werden. „Wir appellieren an die Mieter, später nicht selbst an den Meldern herumzuwerkeln“, so Glaser. Ebenso sollte niemand auf die Idee kommen, die Funktionsweise eines Rauchmelders zu prüfen, etwa durch Zigarettenrauch. Im Rauch enthaltene Schwebeteilchen wie Teer und Asche können die Sensoren des Melders verschmutzen und sie damit unbrauchbar machen. Gibt es Probleme, so können die Mieter eine Hotline anrufen. Die Nummern werden im Vorfeld mitgeteilt. Störungen würden jedoch in der Regel durch die Funkverbindung automatisch an die Wartungsfirma gemeldet.

Der Einbau ist Pflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 8. Dezember 2015 (Az. 1 BvR 2921/15) entschieden, dass ein Vermieter Funk – Rauchmelder in Wohnungen einbauen darf. Eine diesbezüglich angestrengte Verfassungsbeschwerde eines Mieters wurde wegen fehlender Erfolgschancen gar nicht erst angenommen. Mieter müssen den Zugang zu ihrer Wohnung gewähren. Mit dem Einbau und der Wartung sind auch Kosten verbunden. Die Sewoba hat sich entschieden, die Geräte zu mieten, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Das heißt, es entstehen vor allem Wartungskosten, die aber Centbereich liegen. Die Gesamtkosten variieren je nach Größe der Wohnung. Die Rauchmelder werden entsprechend der jeweiligen Zimmergröße ausgewählt. Rund 15 Euro im Jahr kommen als Kosten pro Wohnung auf die Mieter zu. „Wir agieren entsprechend des Gesetzes, müssen das auch dokumentieren“, betont Hans Peter Thierfeld.