Im Slalom um den Kieferndamm

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Ab dem Frühjahr wird es in Schöneiche eng für Autofahrer: Der Kieferndamm soll weitergebaut werden, und in der Brandenburgischen Straße geht es los. „Das wird ein bisschen anstrengend mit den Straßensperrungen in diesem Jahr, aber da müssen wir jetzt mal durch“, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück am Dienstagabend in der Einwohnerversammlung im gut besuchten Rathaussaal.

Dabei lässt es die Gemeinde nicht bewenden. Unterlaufstraße, Friedensaue, Höltz- und Weisheimerstraße sollen gebaut werden. Gespräche mit den Anliegern habe es zur Planung gegeben, berichtete Steinbrück, und deren Wünsche würden auch berücksichtigt. Eine Anwohnerin aus der Friedensaue bestätigte dies und zeigte sich mit dem Verlauf der Planungen zufrieden. Anders ein Bewohner der Steinstraße. „Sie müssen die Bürger anders einbinden, wenn es noch etwas zu beeinflussen gibt“, forderte er. Wolfgang Graetz aus der Fichtestraße äußerte sich ähnlich und sprach von einer Umfrage, laut der 17 von 18 Anliegerparteien gegen die Straßenbefestigung seien. Der Bürgermeister führte die Umfrage der Gemeinde ins Feld, derzufolge eine Mehrheit für den Ausbau ist. Und er berichtete von Beschwerden gerade von älteren Schöneichern, die bei Wetter wie derzeit mit ihren Rollatoren kaum noch vom Grundstück kämen – und noch schwieriger bei Schnee und Frost, weil in den Sandstraßen kein Winterdienst möglich sei.

Fragen gab es zu den Plänen für das ehemalige LPG-Gelände. Steinbrück stellte klar: Dort solle niemand vertrieben werden. Laut Beschluss der Gemeindevertretung werde er aber das Gespräch mit dem Haupteigentümer suchen. Es gehe darum, eine Perspektive für dort brachliegende Flächen zu entwickeln.

Auch die Verbindung vom S-Bahnhof Rahnsdorf nach Fichtenau war ein Thema. Die Anbindung mit dem Bus sei seit dem Fahrplanwechsel mangelhaft, beklagte eine Anwohnerin und bemängelte ebenfalls den Zustand von Geh- und Radweg. Steinbrück berichtete, die Gemeinde habe sich dazu in beiden Angelegenheiten an Berlin als Eigentümer gewandt, ein Ergebnis gebe es noch nicht. Es sei schwierig, mit dem großen Berlin zu verhandeln. Beim Kieferndamm sei es darum gegangen, Wald von der Hauptstadt zu kaufen. „Wir haben unsere Planung dann überarbeitet, weil wir nicht noch fünf bis zehn Jahre warten wollten.“