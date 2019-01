Scharfe Kritik am Arznei-Versand aus dem Ausland

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Passen eine flächendeckende Versorgung mit Apotheken und die Digitalisierung zusammen? Oder muss der Versand von Medikamenten durch ausländische Online-Apotheken verboten werden, um ein Apothekensterben im ländlichen Raum zu verhindern? Darüber diskutieren heute die Apotheker.

Mitte Dezember hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Pharmazeuten einen Vorschlag unterbreitet: Ausländische Versandapotheken sollen weiter deutsche Kunden mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln beliefern dürfen. Doch wird ihr Marktanteil begrenzt. Und die deutschen Apotheken erhalten zusätzliches Geld. Darüber wird heute bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) abgestimmt.

Der Unmut unter den Apothekern aber scheint groß. Dabei hatte Jens Spahn ihnen ein Angebot gemacht, von dem er meint, dass die Apotheker es nicht ablehnen können. Denn er hat ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt: Entweder 375 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen für neue Dienstleistungen sowie den Nacht- und Notdienst kassieren und dafür auf das von ihnen seit zwei Jahren vehement geforderte Versandverbot für ausländische Online-Apotheken verzichten – und damit auch auf Einnahmen. Oder gar nichts extra bekommen. Und damit ausschließlich verlieren. Weil es nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2016, wonach sich ausländische Versandapotheken nicht mehr an die deutsche Preisbindung halten müssen, laut Spahn „europarechtlich unwägbar“ wäre, in Deutschland das Agieren ausländischer Anbieter etwa aus Holland oder Tschechien zu verbieten.

Würde heißen: Die Ausländer wie DocMorris oder Shop Apotheke könnten in aller Ruhe um deutsche Kunden werben, ohne dass es irgendeine Kompensation für deutsche Apotheken gibt. Allerdings betont Spahn, er fühle sich der flächendeckenden Versorgung verpflichtet. Deshalb dürfe der Marktanteil ausländischer Versandapotheken nicht mehr als fünf Prozent betragen. Zudem sollen Anbieter aus anderen EU-Ländern deutschen Kunden nicht mehr als 2,50 Euro Bonus je Medikament gewähren dürfen. Inländische Versandapotheken und Vor-Ort-Apotheken dagegen können keine Nachlässe einräumen.

Unter den Apothekern brodelt es. Die niedersächsische Apothekerkammer glaubt nicht, dass sich eine Boni-Deckelung und die Fünf-Prozent-Regelung rechtssicher umsetzen lassen. Kammerpräsidentin Magdalene Linz hält ein Versandhandelsverbot rechtlich für machbar und sieht „den Erhalt der Gleichpreisigkeit als alternativlos an“. Fast wortgleich gibt es das aus anderen Bundesländern zu hören. „Boni, Rabatte oder derartiges für verschreibungspflichtige Arzneimittel, z.B. für Versandhändler, kommen für uns nicht in Betracht“, schreibt der Vorstand der Apothekerkammer Rheinland-Pfalz. Ganz ähnlich klingt das bei Hessens Kammerpräsidentin Ursula Funke. Man fordere „die uneingeschränkte Gleichpreisigkeit.“ Der Vorsitzende des Verbandes Nordrhein, Thomas Preis, sagt, „die vorgeschlagene Duldung von Bonuszahlungen an Versicherte durch ausländische Versender, wenn Kunden ihre verschreibungspflichtigen Arzneimittel dort bestellen, ist für uns in keiner Weise akzeptabel“.

Gegenwind gibt es auch aus der Politik. Während die SPD-Gesundheitspolitiker das Aus für das Verbot begrüßen, gibt es Kritik aus Spahns eigener Partei. So lehnt der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) die Pläne des Bundesgesundheitsministers ab. Es dürfe nicht sein, dass diese zulasten der Apotheker vor Ort gingen. „Wir halten daran fest, dass das Versandhandelsverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel kommen muss“, sagt auch Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Und die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Karin Maag, setzt wie viele Apotheker auf gleiche Preise. „Wenn in der Gleichpreisigkeit zwischen den ausländischen Versandhändlern und den deutschen Apotheken und Versandhändlern wieder gleiche Marktverhältnisse hergestellt werden können, braucht es kein Verbot.“ Wenn nicht, müsse man den Versandhandel verbieten. Es dürfte ungemütlich werden für Spahn.