dpa

Berlin (dpa) Pendler auf der Strecke zwischen Berlin und Cottbus müssen am Donnerstag mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Die Bahnstrecke zwischen Zeuthen und Wildau ist am Morgen nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt worden. Laut Deutscher Bahn wurden kurz vor 7 Uhr die Fern- und Regionalverkehrsstrecken sowie die S-Bahnstrecke unterbrochen. Der Fernverkehr wurde über Lübbenau umgeleitet.

Im Regionalverkehr waren der RE2 und die RB24 betroffen. Die Linien S46 und S8 der Berliner S-Bahn konnten ebenfalls nicht durchfahren. Ein Busnotverkehr wurde eingerichtet. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde im Bereich um den Bahnhof Zeuthen ein Mann von einem Zug erfasst. Zum Zustand der Person und den Hintergründen, konnte die Bundespolizei zunächst keine Angaben machen.