René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Reparaturkosten dürften in die Tausende gehen. Am Mittwochabend haben Unbekannte einen Teil der Kirchbergbrücke beschädigt. Eine Passantin fotografierte, was sie gegen 20.30 Uhr dort vorfand. Rathenows Stadtsprecher und Hauptamtsleiter, Jörg Zietemann, geht von Vandalismus aus. Allerdings könne auch versuchter Diebstahl nicht ausgeschlossen werden. Dann hätten es der oder die Täter auf eine auf Mauerwerk aufgebrachte Abdeckplatte und die darauf befindlichen Metallelemente abgesehen. Da die aus Stein gefertigte Platte zu Bruch ging, wäre in dem Fall der Diebstahl wohl gescheitert. So oder so ist auch das Mauerwerk stark beschädigt. Die Stadtverwaltung ließ am Donnerstagmorgen herum liegende Steine räumen und den Bereich sichern.

Die Fußgängerbrücke zwischen Altem Hafen und dem Kirchberg wurde Anfang dieses Jahrtausends errichtet und 2002 freigegeben. Sie verbindet zwei der touristisch reizvollsten Bereiche der Kreisstadt. Gerade bei Veranstaltungen wie dem Bootskorso um die Altstadtinsel kann die Brücke beste Sicht bieten.