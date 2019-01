Polizeischule bietet Schnupperstudium an

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Ein Schnupperstudium bietet die Polizeifachhochschule Oranienburg in den Winterferien an. Am 6. und 7. Februar erhalten junge Menschen Einblicke in den Bachelorstudiengang des gehobenen Polizeivollzugsdienstes.

Beim Schnupperstudium kann der reguläre Alltag an der Fachhochschule der Polizei hautnah erlebt werden. Am Vormittag nehmen die Teilnehmer an den planmäßigen Vorlesungsveranstaltungen der Studierenden teil. Im Anschluss folgt eine kurze Besichtigung des Campus und eine persönliche Gesprächsmöglichkeit mit Studierenden. Zum Abschluss des Tages erfolgt ein Informationsgespräch beim Werbe- und Auswahldienst. Dabei werden die Einstellungsvoraussetzungen erläutert, das Auswahlverfahren vorgestellt und die Gelegenheit für Fragen rund um die Bewerbung geboten.

Da die Teilnehmerzahl für das Schnupperstudium begrenzt ist, muss sich angemeldet werden. Infos dazu gibt es auf Website der Fachhochschule Oranienburg unter www.fhpolbb.de